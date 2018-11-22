کشف ۳۶۰ میلیون ریال شیر خشک قاچاق در مهرستان

سرهنگ سید محمد حسین فاطمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای طرح تشدید کنترل محورهای مواصلاتی روز گذشته ماموران این فرماندهی یک دستگاه کامیونت نیسان حامل کالای قاچاق را در بخش «آشار » شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران این فرماندهی در بازرسی از این خودرو ۳۰ کیسه ۲۵ کیلوئی شیر خشک و ۳۶ کیسه ۱۵ کیلوئی کود شیمیائی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی به ارزش تقریبی ۳۶۰ میلیون ریال کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان مهرستان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره ۱۱۰ تماس گرفته و مراتب را به خادمان خود در نیروی انتظامی اطلاع دهند.