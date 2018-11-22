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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

برنامه قطعی آب در تبریز برای امروز پنج شنبه اعلام شد

برنامه قطعی آب در تبریز برای امروز پنج شنبه اعلام شد

تبریز- برنامه قطعی آب در تبریز برای امروز پنج شنبه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعداز ترکیدگی خط لوله آبرسانی زرینه رود به تبریز در نزدیکی ایلخچی، مشترکین در کلانشهر تبریز در روز پنج شنبه با قطعی آب مواجه خواهند شد .

از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر آب مناطق واقع در جنوب  تبریز(حدفاصل راه آهن و نصف راه و اتوبان شهید کسایی - ضلع جنوبی خیابان آزادی تا اتوبان شهید کسایی) – شمال تبریز (حدافاصل مهرانه رود تا اتوبان پاسداران از شهرک باغمیشه تا میدان آذربایجان) قطع خواهد شد.

از ساعت ۱۲ ظهر لغایت ۱۶ آب مناطق شرق و مرکز تبریز، کرکج – مرزداران – مصلی-  نصر - ولی عصر جنوبی و شمالی _ یاغچیان _ گلشهر – پرواز و بلوار ایل گلی – حدفاصل میدان جانبازان و رودخانه مهران رود و خیابان آزادی و نصف راه تا انتهای غرب تبریز قطع  خواهد شد.

کد مطلب 4465554

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برق ما از صبح قطع شده ، لطفا این مسعله رو درست کنید .
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برق ما از صبح قطع شده ، لطفا این مسعله رو درست کنید .

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