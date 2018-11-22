وحدت موجب عزت، شکوه و عظمت مسلمانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش رامند که در بخشداری رامند برگزار شد با تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت و هفته بسیج اظهار داشت: تقارن دو هفته پربرکت و با سعادت وحدت و بسیج می تواند سبب برکات زیادی در سطح کشور شود که امیدواریم با اجرای پروژه ها و برنامه های بسیج این مهم اتفاق بیفتد.

وی افزود: فرارسیدن هفته وحدت فرصت مغتنمی است تا مسلمانان یک بار دیگر نیازهای اساسی خود را ارزیابی کنند و با ارزیابی این نیازها بتوانند مشکلات جهان اسلام را یک به یک برطرف کنند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: امروزه ایجاد اختلافات و نبود اتحاد در بین ملت های مسلمان می تواند سبب بروز مشکلات مختلفی در جهان اسلام شود که در این زمینه مسلمانان باید با حساسیت بیشتری به موضوعات نگاه کنند.

فاطمی نسب با اشاره به اینکه موضوع وحدت یکی از موضوعات کلیدی دین مبین اسلام است، افزود: مسلمانان باید در مناسبت های مختلفی از جمله موضوعاتی مانند اربعین حسینی و محبت اباعبدالله الحسین (ع) بتوانند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به فرارسیدن چهل سالگی انقلاب اسلامی عنوان کرد: امروز که دشمنان انقلاب اسلامی به روش های مختلف اقتصادی و رسانه ای به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند و تمام همت و تلاش خود را به کار برده اند تا مردم چهل سالگی انقلاب اسلامی را نبینند، ولی با اتحاد و همدلی و تحت زعامت مقام معظم رهبری می توان در مقابل آنها ایستادگی کرد و به موفقیت رسید.

فاطمی نسب با اشاره به برگزاری کنگره ملی شهدای استان قزوین خاطرنشان کرد: برکت خون شهدا سبب وحدت و برگزاری باشکوه کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین شد که همین نمونه و مدل در تمامی شهرهای استان قزوین باید نهادینه شود.

فاطمی نسب تصریح کرد: نماز جمعه به تعبیر مقام معظم رهبری قرارگاه فرهنگی هر شهر است و باید مهم ترین برنامه های فرهنگی هر شهر زیر نظر این قرارگاه باید ساماندهی شود که امیدواریم این مهم به زودی در همه شهر ها اجرایی شود.