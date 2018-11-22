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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

وحدت و تقریب لازمه جهان اسلام در شرایط کنونی است

وحدت و تقریب لازمه جهان اسلام در شرایط کنونی است

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در شرایط کنونی که قدرت های استکباری به دنبال تفرقه افکنی میان ملت های مسلمان هستند، وحدت و تقریب لازمه جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور با بیان اینکه از ابتدای ظهور اسلام تاکنون، هر گاه بین ملل اسلامی اختلاف رخ داده دشمنان سوء استفاده کرده اند، اظهار داشت: چه اختلاف در حاکمیت و مباحث سیاسی چه اختلاف در مواضع اقتصادی چه اختلاف در مبانی احکامی و اخلاقی باشد دشمن از آن بهره می گیرد، نمونه آن را امروزه در مورد داعش و طالبان و... قابل مشاهده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: وحدت در بین علمای مذاهب اسلامی و تلاش در جهت تقریب مذاهب یا لااقل تقریب مواضع سیاسی و کلی و تکیه بر مشترکات و آموزه های اصیل قرآنی و نبوی در عصر کنونی باید بش از پیش جزو اولویت های جهان اسلام باشد.

وی ادامه داد: علما نباید چشمشان را روی مسائل مهمی همچون تهاجم اسرائیل به قبله اول مسلمین ببندند و یا گرسنگی فرزندان مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن را نادیده بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اسلام ستیزی استکباری و مبارزه علیه اسلام و فرهنگ نبوی و علوی را نباید فراموش کرد. وحدت مانند خون باید جاری در رگ حیاتی جهان اسلام دارای باشد و امید است این مهم در دستور کار مذاهب اسلامی قرار گیرد.

کد مطلب 4465559

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