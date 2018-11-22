وحدت و تقریب لازمه جهان اسلام در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور با بیان اینکه از ابتدای ظهور اسلام تاکنون، هر گاه بین ملل اسلامی اختلاف رخ داده دشمنان سوء استفاده کرده اند، اظهار داشت: چه اختلاف در حاکمیت و مباحث سیاسی چه اختلاف در مواضع اقتصادی چه اختلاف در مبانی احکامی و اخلاقی باشد دشمن از آن بهره می گیرد، نمونه آن را امروزه در مورد داعش و طالبان و... قابل مشاهده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: وحدت در بین علمای مذاهب اسلامی و تلاش در جهت تقریب مذاهب یا لااقل تقریب مواضع سیاسی و کلی و تکیه بر مشترکات و آموزه های اصیل قرآنی و نبوی در عصر کنونی باید بش از پیش جزو اولویت های جهان اسلام باشد.

وی ادامه داد: علما نباید چشمشان را روی مسائل مهمی همچون تهاجم اسرائیل به قبله اول مسلمین ببندند و یا گرسنگی فرزندان مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن را نادیده بگیرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اسلام ستیزی استکباری و مبارزه علیه اسلام و فرهنگ نبوی و علوی را نباید فراموش کرد. وحدت مانند خون باید جاری در رگ حیاتی جهان اسلام دارای باشد و امید است این مهم در دستور کار مذاهب اسلامی قرار گیرد.