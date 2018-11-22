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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

اتفاق تلخ برای جامعه والیبال/ والیبالیست جوان دارفانی را وداع گفت

اتفاق تلخ برای جامعه والیبال/ والیبالیست جوان دارفانی را وداع گفت

والیباست جوان گنبدی دارفانی را وداع گفت تا جامعه والیبال و ورزش ایران را سوگوار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، یاشار کمی جوان والیبالیست گنبدی بعد از دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان بامداد روز پنجشنبه اول آذرماه دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت تا خانواده والیبال ایران را عزادار کند.

فدراسیون والیبال با انتشار پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. در این پیام آمده است:

انا لله وانا إلیه راجعون

خبر در گذشت یاشار کمی باعث تاسف و اندوه جامعه والیبال و مردم ایران شد. فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران این ضایعه را به خانواده کمی، جامعه والیبال گلستان و ایران تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده گرامی ایشان صبر جمیل مسئلت دارد.

کد مطلب 4465562

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