۴۰ فرصت شغلی با افتتاح تعاونی پخت نان در اندیمشک ایجاد شد

سید ناصر حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ظرفیت‌های گسترده اندیمشک در زمینه‌های مختلف تولیدی و صنعتی نان تیری به عنوان سوقات اندیمشک باید در کشور معرفی می‌شود.

وی با بیان این که با استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان، تولید صنعتی نان تیری و افتتاح شرکت تولید نان گامی مهم در زمینه اشتغال پایدار بانوان اندیمشک است، افزود: این شرکت در عرصه تولید و بسته بندی انواع نان سنتی به فعالیت خواهد پرداخت.

رئیس اداره کار اندیمشک اظهار کرد: با افتتاح این طرح زمینه اشتغال ۳۰ بانوی سرپرست خانوار و پنج نفر نیروی کار آقا در شهرستان فراهم می‌شود.

حسینی با بیان اینکه مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اندیمشک و مسئولین محلی اندیمشک آماده حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا هستند، تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این طرح دو میلیارد ریال از تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص داده شد.

وی با اشاره به پیگیری و تلاش های نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان و دیگر بخش های اداری و اجرایی شهرستان در زمینه تکمیل و بهره برداری از طررح‌های حوزه تعاون، افزود: با بهره‌برداری کامل از شرکت تولید نان در اندیمشک زمینه مناسب برای ایجاد اشتغال ۴۰ فرصت شغلی در شهرستان ایجاد می‌شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اندیمشک میزان آورده بخش خصوصی به جهت افتتاح شرکت تولید نان را ۲۰۰ میلیون ریال و نرخ تسهیلات بانکی برای بهره‌برداری از این طرح را ۶ درصد اعلام و اظهار کرد: این شرکت در مرحله اول اقدام به تولید نان تیری و پس از بهره‌برداری کامل تولید و بسته بندی انواع نان سنتی و صنعتی را به اجرا می‌رسانند.