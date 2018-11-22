سجاد مردانی با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در فجیره جریان دارد، سجاد مردانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود «ودران گولس» از کرواسی را ۹ بر ۳ شکست داد و راهی دور بعد شد. مردانی برای صعود به نیمه نهایی به دیدار برنده مبارزه «بریان سالازار» از مکزیک و «ایوان تراجکویک» از اسلوونی قرار خواهد گرفت.

تیم کشورمان در این مسابقات چهار نماینده داشت که آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم در نخستین گام ۱۹ بر ۷ برابر «جون جانگ» از کره جنوبی باخت و از دور مسابقات کنار رفته و ابوالفضل یعقوبی در وزن ۶۸- کیلوگرم مبارزه نخست را ۲۰ بر ۱۴ به «یوجین هوانگ» چین تایپه ای‌ واگذار کرد و حذف شد.

ضمن اینکه فرزان عاشورزاده دومین نماینده وزن ۵۸- کیلوگرم ایران بعد از برتری ۸ بر ۵ برابر «صفوان خلیل» از استرالیا باید با «ویتو دلاآکویلا» از ایتالیا پیکار کند.

این دوره از رقابتها امروز پنجشنبه اول آذر ماه با حضور ۱۲۷ تکواندوکار از ۳۹ کشور به میزبانی امارات در سالن ورزشی «شیخ زاید» شهر فجیره آغاز شده و تا عصر فردا ادمامه خواهد داشت.