ایران به استقبال پنجمین مراسم کتابگردی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین روز از هفته کتاب و از صبح روز پنجشنبه اول آذر ماه، مراسم نمادینی با عنوان «روز کتابگردی» در تهران و سایر شهرهای کشور آغاز شده و تاپایان روز پنجشنبه ادامه دارد.
این روز نمادین که پنج سال قبل با ابتکار احمد مسجد جامعی آغاز شد، امسال با شعار «ما هم میآییم» در دست برگزاری قرار گرفته است و کتابفروشیهایی در سراسر کشور میزبان آن خواهند بود.
محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل کسالت امروز قادر به حضور در این برنامهنشده است با صدور پیامی با دعوت از مردم برای حضور در کتابفروشیها و خرید از آنها عنوان کرده است: کتاب بیتردید سرچشمه خیر و برکت است و کتابفروش کسی است که این خیر را در دسترس مردم قرار میدهد. عموم کتاب فروشان خاستگاهی فرهنگی دارند و دغدغه فرهنگ و فرهیختگی مردم ایران را دارند. کتابگردی کاری نمادین برای توجه دادن مردم به جایگاه کتاب و کتابفروشی در توسعه فرهنگی و اجتماعی ایران است. کتابفروشیها همان باغهای مفرح روح و روان آدمیاند که باید آنها را از گزند حوادث روزگار دور نگه داشت. این باغهای کوچک و بزرگ باید در هر محله ای به فراخور حال آن در دسترس مردم باشد. سیاستهای معاونت فرهنگی در خصوص کتابفروشیها باید بازنگری و در راستای توسعه کمی و کیفی آنها اصلاح شود. این کاری است که ما در شرف انجام آن هستیم. کتاب باید در دید مردم باشد و یا شرایط آسان در اختیار آنها قرار گیرد تا روند توسعه متوازن کشور شتاب گیرد.
همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ظهر امروز با حضور در کتابفروشی مکتب تهران و کتابفروشی ایرانیان در این برنامه شرکت خواهد کرد.
بسیاری از نویسندگان و مترجمان و ناشران و کتابفروشیهای آنها در امروز شاهد میزبانی نویسندگان و مترجمان از اهالی کتاب خواهد بود و این برنامه تا ساعت پایانی امشب ادامه خواهد داشت.
در همین زمینه و در صبح روز پنجشنبه احمد مسجد جامعی و مجید فراهانی؛ اعضای شورای شهر تهران، نیکنام حسینیپور، دبیر بیست و ششمین هفته کتاب و مدیرعامل خانه کتاب، محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، نادر قدیانی؛ مدیر انتشارات قدیانی، سمیه حاجوی،؛ شهردار منطقه 7، علی مفاخریان، شهردار منطقه 9 و در ادامه روز کتابگردی و پس از افتتاح کتابفروشی پیدایش از انتشارات و کتابفروشی کامران احمدی واقع در خیابان سهروردی شمالی بازدید و پس از آن به بازدید از کتابفروشی کمالالملک در همین منطقه و نیز کتابفروشی لارستان در خیابان مطهری انجامید.
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