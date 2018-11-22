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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

گردانهای حزب الله عراق:

آمریکایی‌ها به دنبال وارد کردن داعشی‌ها از سوریه به عراق هستند

آمریکایی‌ها به دنبال وارد کردن داعشی‌ها از سوریه به عراق هستند

گردانهای حزب الله عراق از تلاش آمریکایی‌ها برای وارد کردن تروریستهای داعش از سوریه به داخل عراق پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گردانهای حزب الله عراق از تلاش آمریکایی ها برای وارد کردن تروریستهای داعش از سوریه به داخل عراق پرده برداشت.

جعفر الحسینی سخنگوی گردانهای حزب الله عراق گفت: آمریکایی ها تلاش می کنند که داعشی ها را از سوریه به داخل عراق حرکت دهند. تحرکات اخیر تکفیری ها در مرزها هدفش ملتهب کردن منطقه است.

وی افزود: گردانهای حزب الله عراق به همراه نیروهای امنیتی عراقی در مرز با سوریه مستقر هستند.

الحسینی تاکید کرد: ما مخالف سیطره هر نیروی خارجی بر اراضی عراق هستیم و به حضور آمریکایی ها در عراق به مثابه نیروهای اشغالگر می نگریم.

کد مطلب 4465571

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