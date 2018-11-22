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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

سنایی:

ایران از اروپا، انتظار گام‌های واقعی در جهت حفظ برجام دارد

ایران از اروپا، انتظار گام‌های واقعی در جهت حفظ برجام دارد

سفیر کشورمان در روسیه گفت: اتحادیه اروپا با حمایت سیاسی خود از برجام و اجرای سیاست مستقل نشان داد که می خواهد برجام را حفظ کند. ایران انتظار گام های واقعی از اروپا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ اظهار داشت: آمریکا با نقض قوانین بین المللی از برجام خارج شد و چنان تبلیغ کرد که ایران دچار فاجعه خواهد شد اما برعکس در ماه جاری میلادی، ریال سقوط نکرد.

وی افزود: ایران به تازگی تحریم نشده بلکه ۴۰ سال است که با تحریم های آمریکا مواجه است و هرچند که تحریم واقعا خوشایند نیست اما می توان اقتصاد ملی را در چنین شرایطی تقویت کرد.

سنایی تصریح کرد: وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است و سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران هم قابل اجرا نبود.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا با حمایت سیاسی خود از برجام و اجرای سیاست مستقل نشان داد که می خواهد برجام را حفظ کند. ایران انتظار گام های واقعی از اروپا دارد و آن ها نیز می گویند به زودی ساز و کاری که طراحی کرده اند کار می کند.

سنایی تصریح کرد: این مکانیسم نه فقط برای حفظ برجام مهم است بلکه برای کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به آمریکا اهمیت دارد.

وی گفت: برای ادامه برجام گام های عملی اتحادیه اروپا بسیار مهم است چون ایران تا زمانی در برجام خواهد ماند که ببیند از آن منفعت می برد و بقیه کشورهای عضو برجام به تعهدات خود عمل می کنند.

سنایی اظهار داشت: نقش روسیه و چین هم در حفظ برجام کمتر نیست. رییس جمهوری روسیه همواره از برجام حمایت کرده و روسیه همیشه موضع خود در حمایت از این توافق بین المللی را آشکار اعلام کرده است.

وی گفت: استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین ایران و روسیه قابل اجراست و هم اکنون هم بیش از ۲۰ درصد از تجارت ما با ارزهای ملی صورت می گیرد و گفتگوها بین بانک های مرکزی دو کشور برای استفاده از ارز ملی جریان دارد.

سفیر کشورمان در روسیه تاکید کرد: پتانسیل های بزرگی بین دو کشور وجود دارد و روسای جمهوری و وزیران دو کشور بر روی این مساله کار می کنند و توافقنامه ها و اسناد لازم برای روابط تجاری خوب و گسترده بین دو کشور امضا شده است.

سنایی افزود: یکی از آخرین گام ها، امضای توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، این توافقنامه مراحل تصویب را در ایران می گذراند و با اجرای آن روابط اقتصادی بیش از پیش گسترش می یابد.

وی اضافه کرد: آمریکا وقتی از اقدامات خود نتیجه نمی گیرد، به دنبال مسئول و مقصر خارجی می رود در حالیکه فعالیت های ایران در منطقه برای مبارزه با تروریسم متمرکز است و حضور ایران در هر نقطه ای قانونی است و با دعوت کشور مقابل صورت می گیرد.

سنایی اظهار داشت: در کنار تقویت اقتصاد ملی در این شرایط، سیاست دیگر ما گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه و مشرق زمین است و در این راستا همکاری با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسعه می یابد.

کد مطلب 4465574

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