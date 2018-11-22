به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ اظهار داشت: آمریکا با نقض قوانین بین المللی از برجام خارج شد و چنان تبلیغ کرد که ایران دچار فاجعه خواهد شد اما برعکس در ماه جاری میلادی، ریال سقوط نکرد.

وی افزود: ایران به تازگی تحریم نشده بلکه ۴۰ سال است که با تحریم های آمریکا مواجه است و هرچند که تحریم واقعا خوشایند نیست اما می توان اقتصاد ملی را در چنین شرایطی تقویت کرد.

سنایی تصریح کرد: وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است و سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران هم قابل اجرا نبود.

وی ادامه داد: اتحادیه اروپا با حمایت سیاسی خود از برجام و اجرای سیاست مستقل نشان داد که می خواهد برجام را حفظ کند. ایران انتظار گام های واقعی از اروپا دارد و آن ها نیز می گویند به زودی ساز و کاری که طراحی کرده اند کار می کند.

سنایی تصریح کرد: این مکانیسم نه فقط برای حفظ برجام مهم است بلکه برای کشورهای اروپایی به منظور کاهش وابستگی به آمریکا اهمیت دارد.

وی گفت: برای ادامه برجام گام های عملی اتحادیه اروپا بسیار مهم است چون ایران تا زمانی در برجام خواهد ماند که ببیند از آن منفعت می برد و بقیه کشورهای عضو برجام به تعهدات خود عمل می کنند.

سنایی اظهار داشت: نقش روسیه و چین هم در حفظ برجام کمتر نیست. رییس جمهوری روسیه همواره از برجام حمایت کرده و روسیه همیشه موضع خود در حمایت از این توافق بین المللی را آشکار اعلام کرده است.

وی گفت: استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین ایران و روسیه قابل اجراست و هم اکنون هم بیش از ۲۰ درصد از تجارت ما با ارزهای ملی صورت می گیرد و گفتگوها بین بانک های مرکزی دو کشور برای استفاده از ارز ملی جریان دارد.

سفیر کشورمان در روسیه تاکید کرد: پتانسیل های بزرگی بین دو کشور وجود دارد و روسای جمهوری و وزیران دو کشور بر روی این مساله کار می کنند و توافقنامه ها و اسناد لازم برای روابط تجاری خوب و گسترده بین دو کشور امضا شده است.

سنایی افزود: یکی از آخرین گام ها، امضای توافقنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، این توافقنامه مراحل تصویب را در ایران می گذراند و با اجرای آن روابط اقتصادی بیش از پیش گسترش می یابد.

وی اضافه کرد: آمریکا وقتی از اقدامات خود نتیجه نمی گیرد، به دنبال مسئول و مقصر خارجی می رود در حالیکه فعالیت های ایران در منطقه برای مبارزه با تروریسم متمرکز است و حضور ایران در هر نقطه ای قانونی است و با دعوت کشور مقابل صورت می گیرد.

سنایی اظهار داشت: در کنار تقویت اقتصاد ملی در این شرایط، سیاست دیگر ما گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه و مشرق زمین است و در این راستا همکاری با سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسعه می یابد.