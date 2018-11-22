مسئولان رهنمودهای رهبری را عملی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج صادقی صبح پنج شنبه در اجلاسیه شهدای روحانیون و طلاب خراسان جنوبی بیان کرد: جلسه شهید باید علاوه بر تکریم وی، احیاگر باشد.

وی اظهار کرد: فلسفه این مراسم ها این است که در مکتب شهید به حیات برسیم چراکه شهید تنها حی نیست بلکه احیاگر جامعه است.

حجت الاسلام حاج صادقی با اشاره به جایگاه والای شهادت بیان کرد: خدا انسان را از سنبل زیبایی ها خلق کرد و روی زمین خاکی جای داد تا به مقصد نهایی یعنی قرب خدا برسد.

وی با بیان اینکه فلسفه خلقت انسان راهپیمایی از خاک تا خدا است، گفت: خدا در قرآن خطاب به انسان فرموده که اگر در خاک درجا بزنی بدترین جنبنده و اگر به مقام قرب رسیدی، اشرف مخلوقات هستی.

حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه انسان با استفاده از دین و نبوت می تواند به مقصد برسد، گفت: دین آمده تا اجازه ندهد جامعه مصون بماند و انسان را به مقصد و حیات طیبه برساند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انسان منهای دین در خسران است، گفت: دین جاده ای برای رسیدن به خداوند است.

وی با بیان اینکه ولایت راننده جاده هدایت است، افزود: ولایت سکان دار کشتی رسیدن به مقصد نهایی است.

حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه دین ابزار رسیدن به خداوند را مهیا می کند، گفت: همچنین دین مقصد را به انسان نشان داده و راهزنان را از میان بر می دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: جوانان باید بدانند نماز عامل پرواز و معراج بوده و انسان را از عالم خاکی به عالم ملکوتی می برد.

وی بیان کرد: نماز، روزه و دین ابزاری برای رسیدن به خدا هستند این در حالی است که شهید به مقصد رسیده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: بزرگ ترین نعمت دفاع مقدس شهادت ۲۰۰ هزار نفر بود چرا که شهادت برای جامعه اسلامی شیرین ترین میوه است.

وی با بیان اینکه این کنگره ها برای زنده شدن جامعه است، بیان کرد: انواع ابزارها اعم از فضای مجازی برای از بین بردن دین، دست به دست هم داده اند بنابراین باید مراقب باشیم دشمن ما را در هوای نفسانی اسیر نکند.

حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه روحانیت در ماموریت وارث ائمه است، گفت: امروز توجه به رسالت های علما از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه دشمن راهکار دین ستیزی را مبارزه با روحانیت قرار داده است.

وی با بیان اینکه کسانی که دین را از زبان ولایت نگرفتند گرفتار مشکل شده اند، بیان کرد: روحانیت باید سخنگوی دین خدا، مدافع دین و اقامه کننده دین خدا باشند.

حجت الاسلام حاج صادقی با بیان اینکه روحانیت در حمله به دین خدا ساکت نخواهد بود، گفت: استکبار ، نفاق ، ال سعود و جریان های غیر دینی بدانید اگر روزی مقابل دین بایستید، مقابل همه دنیای شما می ایستیم.

وی با بیان اینکه برای اولین بار است نظام ولایی ۴۰ سال مانده است، گفت: این امر به برکت بصیرت روحانیت و مردم، ولایت محوری و بیداری حوزه های علمیه بوده است.

حجت الاسلام حاج صادقی بیان کرد: دشمن به این نتیجه رسیده که آنچه انقلاب را از همه فتنه ها عبور داد، پیوند عمیق امت با ولایت است.

وی با بیان اینکه مسئولان و مدیران بدانند در نظام ولایی، مدیریت، سیاست گذاری و هدایت مختص ولی امر است، گفت: مطالبه ما از مسئولان این است که به جای سیاست گذاری و نظریه پردازی، رهنمود های ولایت را خوب بفهمند و خوب عمل کنند.

وی افزود: مسئولان بدانند هر کس بخواهد با هر ادبیاتی مسیری غیر این را برود، مسیر غیر انقلاب را طی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: پیام اجلاسیه این است که دهه پنجم انقلاب را با ولایت محوری ادامه خواهیم داد.