هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر ،میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز با ۹ واحد کاهش بر روی ۱۱۰ قرار گرفت و برای گروه های حساس ناسالم است.

همچنین در این مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۷۱ در ساعت ۸ روز چهارشنبه به ۷۳ در صبح امروز افزایش و آلاینده منوکسید کربن نیز از ۳۶ به ۲۵ کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه های شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۴۸ و شادآباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۳۴ بیشترین میزان آلودگی هوای شهر تهران در این مدت را داشتند.

همچنین ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۶ با ۲۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۷ کمترین آلودگی مناطق شهر تهران را در این مدت داشتند.

شرکت کنترل کیفیت هوای استان تهران با توصیه به گروه های حساس جامعه اعلام کرد: با توجه به شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه به کودکان، کهنسالان و زنان باردار و بیماران ریوی و قلبی توصیه می شود در این شرایط برای کارهای غیرضروری از منازل خود خارج نشوند.