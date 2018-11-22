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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است

کیفیت هوای تهران امروز با وجود کاهش ۹ واحدی آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون نسبت به روز قبل با شاخص ۱۱۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ،میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز با ۹ واحد کاهش بر روی ۱۱۰ قرار گرفت و برای گروه های حساس ناسالم است.

همچنین در این مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۷۱ در ساعت ۸ روز چهارشنبه به ۷۳ در صبح امروز افزایش و آلاینده منوکسید کربن نیز از ۳۶ به ۲۵ کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه های شهرری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۴۸ و شادآباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۳۴ بیشترین میزان آلودگی هوای شهر تهران در این مدت را داشتند.

همچنین ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۶ با ۲۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۷ کمترین آلودگی مناطق شهر تهران را در این مدت داشتند.

شرکت کنترل کیفیت هوای استان تهران با توصیه به گروه های حساس جامعه اعلام کرد: با توجه به شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه به کودکان، کهنسالان و زنان باردار و بیماران ریوی و قلبی توصیه می شود در این شرایط برای کارهای غیرضروری از منازل خود خارج نشوند.

کد مطلب 4465607
نورا حسینی

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