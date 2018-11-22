انقلاب ما سنگرهای کلیدی جهان را از دست دشمنان در می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی پیش از ظهر پنحشنبه در دیدار با فعالین فرهنگی و مسئولین در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: انقلاب ما با همه انقلاب ها تفاوت دارد و در برابر همه قدرت های جهانی ایستاده است.

سردار نقدی با بیان اینکه انقلاب ما در ابعاد مختلفی رقم خورده است، تصریح کرد: سایر انقلاب ها در مقابل یک جریان خاص در کشور خود قرار داشتند و این در حالی است که انقلاب ما در برابر همه قدرت های جهانی ایستاد.

سردار نقدی با اشاره به چهل سالگی انقلاب، گفت: باید به این انقلاب افتخار کرد و امروز دشمن با جنگ روانی در شرایطی که باید با عظمت و افتخار جشن بگیریم، فضایی ایجاد کرده که ما در انفعال بمانیم.

وی افزود: دشمنان امروز تصویری نادرست از واقعیت ها نشان می دهند و علیرغم همه توطئه ها، انقلاب ما با اقتدار به پیش می رود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران با تشریح برخی از اتفاقات دو سال گذشته، ابراز داشت: آمریکا بعد از شکست و فرار از عراق، داعش را ایجاد کرد که مقایل ایران بایستد و شکست خورد، سوریه ای که تا ۹۰ درصد به واسطه تروریست ها و تکفیری ها گرفته شده بود، آزاد شد، نیروهای مقاومت در مرزهای فلسطین و اردن ... موفقیت های بزرگی به دست آوردند و اینها داستان و بزرگ نمایی نیست.

سردار نقدی با اشاره به اقدام دشمنان برای ایجاد شلوغی طی دی ماه سال گذشته در ایران و هزینه کرد صدها میلیون دلاری به واسطه فعالیت سلطنت طلب ها و منافقین، اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا در همان روز اول اغتشاش ها از اغتشاشات حمایت کرد و گفت که این رژیم باید سقوط کند، اما در شهرها صدها برابر جمعیت به طرفداری از انقلاب به پا خواستند و این حرکت دشمنان نیز شکست خورد.

سردار نقدی گفت: دشمنان بعد از آن به سمت ایجاد ناتوی عربی رفتند و در فضای مجازی نیز شایعه حمله عربستان و این ناتو به ایران را راه انداختند. آمریکا با همه بمب ها و تجهیزات توان جنگ با ایران را ندارد و حال ناتوی عربی بتواند کاری از پیش ببرد؟

وی افزود: نتیجه این ناتوی عربی برعکس شد و بین قطر و عربستان شکراب شد و عربستان قطر را محاصره و تحریم اقتصادی کرد و این ایران بود که به درخواست کمک قطر به آنها غذا رساند و همه اینها واقعیت امر است و داستان نیست.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، ابراز داشت: واقعیت این است که روزی که انقلاب پیروز شد، آمریکا در اوج قدرت بود و رئیس جمهور آن در آلمان و سایر کشورها سخنرانی و دیدار داشت و با ماشین روباز در میان جمعیت عبور می کرد و امروز رئیس جمهور آمریکا نمی تواند به پایتخت هیچ کشوری سفر کند، حتی اگر با ماشین ضد گلوله باشد.

وی افزود: در انگلستان نیز دو میلیون نفر نامه نوشتند که نباید رئیس جمهور آمریکا را به کشور راه داد و بعد از آن نیز میلیون ها نفر در راستای اعتراض به این حضور به خیابان ها آمدند.

سردار نقدی گفت: درگیری و جنگ ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی به جایی رسیده که وقتی دشمن دست از پا خطا کند، ۴۰۰ موشک همزمان به سمت آنها شلیک می شود.

وی ابراز داشت: همه این ها واقعیت های صحنه است و اسلام و انقلاب با قدرت به جلو پیش می رود.

سردار نقدی با بیان اینکه در داخل کشور نیز پیشرفت های چشمگیری رقم خورده است، عنوان داشت: واقعیت این است که انقلاب ما به سرعت جلو می رود و کارها و تحولات زیادی در کشور انجام گرفته است.

سردار نقدی افزود: هرکدام از برکات انقلاب برای ملت ما قرن ها شکر گذاری دارد.

سردار نقدی با اشاره به برخی از پیشرفت های انجام گرفته در کشور، عنوان داشت: ایران در زمان طاغوت کشوری بود که تنها یک درصد از روستاها آب لوله کشی و تنها ۴ درصد روستاها برق داشت و این در حالی بود که شش میلیون بشکه نفت در کشور صادر می شد و اصل آن را آمریکا و انگلیس بر می داشتند، ته مانده به شاه می رسید و چیزی هم به مردم نمی رسید.

وی افزود: ایران کشوری بود که ۵۰ درصد پزشکان آن متعلق به بنگلادش، هند و پاکستان بودند و اگر کسی عمل جراحی مهم داشت، باید به خارج از کشور می رفت.

سردار نقدی با بیان اینکه حتی از شیلنگ و تخم مرغ در زمان طاغوت را از رژیم صهیونیستی وارد می کردند، عنوان داشت: انقلاب آمد و به این وضعیت و به حاکمیت جلادها و خون ریز ها پایان داد و اداره کشور را به عهده مردم سپرد و اینها عظمت انقلاب است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، گفت: بعد از انقلاب هر عرصه ای پر از افتخار است و کشوری که یک درصد مردم گاز نداشتند، امروز۹۰ درصد جمعیتش لوله کشی گاز دارد، کشوری که از نعمت برق محروم بود، قریب به ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۱۰ خانوارش برق دارند.

سردار نقدی با اشاره به توسعه علمی کشور بعد از پیروزی انقلاب، تصریح کرد: در کشوری که ۷۰ درصد زنان حتی توان نوشتن نام خود را نداشتند، امروز بیش از ۵۰ درصد ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری خانم ها هستند.

سردار نقدی بیان داشت: کشوری که پیچ سلاح هم نمی توانست بسازد، امروز ماهواره به هوا می فرستد و پیشرفت هایی در عرصه های مختلف داشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفت: کشور تک حزبی در زمان طاغوت، امروز ۵۰۰ حزب دارد و کشوری که یک خبرگزاری که باید یک حرف شاه را میزد، امروز ۴۲ خبرگزاری با تمام گرایش ها دارد و همچنین کشوری که تنها چاپ یک میلیون کتاب را در سال داشت، امروز ۱۳۶ ‌میلیون نسخه کتاب در آن چاپ می شود.

وی افزود: کشوری که در تمام دوره پهلوی ۱۱۰۰۰ عنوان کتاب در آن چاپ شده، فقط در سال ۹۶، ۱۰۷۰۰۰ ‌عنوان کتاب در آن چاپ شده که تنها در همین سال ۱۰ برابر تمام دوران رژیم پهلوی چاپ کتاب داشته ایم.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و مردم سالاری را رقم زده است و باید با افتخار از انقلاب و چهل سالگی آن دفاع کنیم.