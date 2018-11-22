به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس‌پرس، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از تصمیم این کشور برای استقرار پست‌های دیده‌بانی جدید در شمال سوریه و حدفاصل مرز ترکیه خبر داد.

وی مدعی شد هدف از این اقدام به حداقل رساندن تنش میان ترکیه و متحدان کُرد واشنگتن است.

ماتیس از ترکیه به عنوان شریک خوب ناتو نام برد و گفت آمریکا هیچ یک از دغدغه‌های آنکارا را نادیده نمی‌گیرد.

وی همچنین مدعی شد با استقرار این مراکز دیده‌بانی، آمریکا توانایی آن را خواهد داشت که هنگام بروز خطر، به ترکیه هشدارهای لازم را بدهد.

نیروهای کرد دموکراتیک سوریه در تاریخ ۱۱ ماه میلادی نوامبر از قصد خود برای ازسرگیری عملیات علیه داعش خبر دادند حال آنکه پیشتر به دلیل درگیری با ترکیه، این امر را متوقف کرده بودند.

ترکیه که با تشکیل منطقه کردنشین در همسایگی خود مخالف است؛ از سال میلادی ۲۰۱۶ تاکنون، در ۲ عملیات اهداف کردها را هدف قرار داده است.

از نظر ترکیه، یگان‌های ویژه خلق که شاخه نظامی کردهای تحت حمایت آمریکا هستند، بخشی از گروه پ ک ک و در شمار عناصر تروریستی به شمار می‌روند.