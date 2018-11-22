برخی اختیارات استانداری سمنان به فرمانداری شاهرود تفویض شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح پنجشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شاهرود که به میزبانی سالن فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، بابیان اینکه تفویض برخی اختیارات استانداری سمنان به فرمانداری شاهرود وعدهای بود که خوشبختانه محقق شد، تأکید کرد: این ابلاغ در آخرین روز حضور چاوشی بهعنوان استاندار سمنان ابلاغ و امضاشده است.
وی با تأکید تلویحی بر اینکه یکی از مطالبات مردم شهرستان شاهرود تفویض اختیارات ادارات کل و استانداری به ادارات شهرستانی و بهخصوص فرمانداری ویژه شاهرود است، افزود: این طرح در شوراهای متعدد برنامهریزی و جلسات کارشناسی با حضور مسئولان استانی موردبررسی قرارگرفته بود و نهایتاً چاوشی نیز دستور ابلاغ تفویض اختیارات مرکز استان به شاهرود را در واپسین روز حضورش در سمنان، امضا کرد.
تدوین سند توسعه صنعت، معدن و تجارت
عضو خانه ملت در ادامه و بابیان اینکه تفویض اختیارات کار را برای بسیاری مجوزها، استعلامها و مواردی ازایندست آسانتر میکند، گفت: تمام اختیارات کمیتههای زیرمجموعه شورای برنامهریزی به فرماندار شاهرود بهعنوان معاون استاندار تفویض شد و این امر منشا خیر و برکات برای شاهرود خواهد بود.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه در همین راستا سند توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای شاهرود و میامی تهیهشده است، تأکید کرد: این سند نیازمند بررسی و بیان نظرات کارشناسی است تا در کارگروه صنعت و معدن شهرستان مورد تصویب و تائید قرار گیرد لذا این امر ازآنجهت اهمیت دارد که برآیند این سند میتواند در شورای برنامهریزی شهرستانها و درنهایت استان سمنان، سبب ایجاد تحولات خوبی درزمینهٔ اعتبارات و سرمایهگذاری باشد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به میزبانی شاهرود از نمایشگاه بزرگ کتاب اختصاص داد و با ابراز اینکه حمایت از نمایشگاه کتاب بهمثابه بزرگترین رخداد فرهنگی سالجاری یک ضرورت است و باید قدردان این فرصت طلایی بود، تأکید کرد: نمایشگاههای ملی عموماً در مراکز استانها حضور دارند اما با تلاش مسئولان خوشبختانه این فرصت امروز برای شاهرود پیشآمده که قطعاً تأثیر بسزایی در توسعه فرهنگی و کتابخوانی این شهرستان و سراسر استان سمنان دارد.
سفر قریبالوقوع روحانی به شاهرود
نماینده شاهرود و میامی در مجلس به سفر هیئت دولت به شاهرود در آیندهای بسیار نزدیک هم اشاره کرد و ادامه داد: دیدار مردمی رئیسجمهور در این سفر به شهرستان شاهرود و شرق استان سمنان برنامهریزیشده و این بهواسطه درخواست مردمی خوشبختانه اجابت شده است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: توصیه ما به همه مدیران این است که سفر رئیسجمهور و هیئت دولت تبلیغ شود چراکه استقبال از روحانی نه استقبال از یک تفکر خاص و نه استقبال از یک فرزند استان سمنان است بلکه موضوع استقبال از شخص اول مملکت بعد از رهبر معظم انقلاب اسلامی محسوب میشود که بالاترین مقام اجرایی کشور است درنتیجه باید شرایط میزبانی مناسب از وی فراهم شود.
وی افزود: چشم دشمنان ما به این است که ببینند فشارهای نظامی سبب بیاعتمادی و ناامیدی و آشفتگی مردم شده است، اما حضور مردم شاهرود در استقبال از رئیسجمهور نشان میدهند که توطئههای دشمنان نقش بر آب خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به زیرساختهای موردنیاز شاهرود، تأکید کرد: توسعه علمی مهمترین زیرساخت موردنیاز در شهرستان محسوب می شود که خوشبختانه در این حوزه توانستهایم شاهد تحولات خوبی در شرق استان سمنان باشیم که تعداد خوب دانشجو، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و تولیدات علمی بیانگر این مقوله مهم هستند.
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