سیاست وزارت بهداشت برای ۱۶ آذر/ روز دانشجو را غیر سیاسی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، درباره روز دانشجو تاکید کرد: ۱۶ آذرماه به عنوان روز دانشجو، سابقه تاریخی دارد و متعلق به دانشجویان است. این روز یک روز سیاسی و نماد مبارزه با استبداد و استکبار است و باید باشکوه برگزار شود.
وی با اشاره به اهمیت سیاسی برگزار کردن مراسمهای ویژه این روز گفت: برخی اوقات دانشگاهها اقداماتی کردهاند که خلاف سیاستهای وزارتخانه بوده است، مثلا در این روز مراسم جشن و شادی و موسیقی همراه با استندآپ کمدی برگزار کردهاند.
فراهانی گفت: تاکید میکنم برنامههای متفرقه خودتان را به نام ۱۶ آذر و در این ایام برگزار نکنید، این روز سیاسی است و این نوع برگزاری مراسمهای روز دانشجو در واقع ماهیت اصلی این روز به حاشیه میرود. از طرفی برخی دانشگاهها برای برگزاری مراسمهای این روز برای تشکلها شرط و شروط میگذارند و آنها را مجبور میکنند یا یک مراسم مشترک برگزار کنند، یا یک سال در میان به نوبت مراسم برگزار کنند و این روش صحیح نیست.
معاون وزیر بهداشت افزود: تشکلها حق دارند از شما درخواست مجوز برای برگزاری مراسم کنند و شما هم موافقت کنید. اما شیوه اجرای مراسم با خودشان است و تشکلها هستند که تصمیم میگیرند مراسم اشتراکی برگزار کنند یا مناظره بگذارند. اینکه شما اجباری برای آنها در نظر بگیرید عقلانی نیست و از نظر ما هم قابل قبول نیست. هر تشکلی برای برگزاری برنامه مجوز میخواهد به آنها بدهید.
فراهانی اظهار داشت: یک زمانی برخی معاونتهای فرهنگی و دانشجویی به صورت سازمان یافته در تدارک این بودند که روز دانشجو سیاسی برگزار نشود. اما اگر تشکلی تصمیم داشت در کنار برنامهای که برای گرامیداشت این روز برگزار میکند، جشنی هم بگیرد، کار درست این است که برخورد ارشادی داشته باشید و به دانشجویان یادآوری کنید که این روز سیاسی است و عدهای شهید شدهاند و در تاریخ کشور ما جایگاه ویژه و شأنیت دارند.
وی افزود: با این حال اگر تشکلی پافشاری کرد که در مراسم موسیقی داشته باشد، دخالت نکنید. نقش شما در حد راهنمایی باشد، اجبار نکنید. من اصولا با اجبار مخالفم. بعد قالب این روز سیاسی و جنبش دانشجویی است اگر اصل مطلب در برنامهها وجود نداشته باشد یک کار کاریکاتور شکل میگیرد اما اگر در کنار برنامههای اصلی روز دانشجو، تقدیری هم از دانشجویان نمونه یا برگزیده هر حوزهای صورت گرفت اشکالی ندارد.
معاون وزیر بهداشت با تاکید بر حفظ شأن دانشگاه و کرامت انسانها اظهار داشت: برای سخنرانهایی که دانشجویان دعوت میکنند، درخواستهای غیرمعقول مثل خواستن کد ملی و شماره شناسنامه و دانشگاه محل تحصیل فرد، نداشته باشید، همین که بدانید سخنران کیست و مثلا استاد کدام دانشگاه است اکتفا میکند.
وی گفت: البته در نظر داشته باشید سخنرانهایی که به دانشگاه دعوت میشوند از آدمهای تندرویی که نه ادب دارند و نه تحصیلات دانشگاهی نباشند. مرز ما رعایت اخلاق و حفظ شأن دانشگاه است، همچنین افرادی که به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه و هر کس دیگر فحاشی میکنند، به دانشگاه راه نمیدهیم. دانشگاه، شأن، منزلت و حرمت دارد و اخلاق و کرامت انسانی هم جایگاه دارد.
فراهانی تاکید کرد: با تجاربی که شما در برگزاری مراسمهای روز دانشجو دارید، امیدواریم امسال سال خوبی داشته باشید. نمیخواهیم روز دانشجوی دولتی برگزار کنیم، ما یک برنامه رسمی و ملی داریم همان کفایت میکند، بقیه را به عهده خود دانشجوها بگذارید.
وی در مورد برنامههای روز دانشجو تاکید کرد: وقتی مجور برگزاری یک برنامه را صادر کردید، پای آن برنامه بایستید و آن را لغو نکنید. امیدواریم امسال تعداد برنامههای لغو شده ۱۶ آذر در دانشگاههای ما به صفر برسد.
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