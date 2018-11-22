به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی بیله سوار در شمال استان اردبیل با دارا بودن پایانه مرزی و گمرک یکی از مبادی مهم ورودی کشور محسوب می شود، این مبادی ورودی سالانه پذیرای هزاران اتباع خارجی و نیز دروازه صادرات و واردات هزاران تن کالا است.

با این وجود شهرستان بیله سوار به لحاظ توسعه در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی و ... از جمله توسعه شهری و عمرانی جزو شهرستان های محروم بوده و این برای شهری که از آن به عنوان دروازه ورودی شمال کشور تعبیر می شود، به هیچ عنوان مطلوب نیست.

کمبود اعتبارات در بخش های مختلف یکی از دلایل این محرومیت عنوان می شود، نکته ای که امام جمعه جدید این شهرستان نیز طی خطبه های نماز جمعه به آن اشاره و از عدم رسیدگی و بی توجهی به این محرومیت ها انتقاد کرد.

حجت الاسلام اصغر جدایی با اشاره به مشکلات عدیده این شهرستان در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی گفت: مظلومیت بیله‌سوار به عنوان منطقه مرزی در شان کشور و استان نیست.

مظلومیت بیله‌سوار به عنوان منطقه مرزی شایسته نیست

وی نبود پزشکان متخصص، کتابخانه، عدم توسعه اقتصادی، چهره نامطلوب شهری و... را از محرومیت های این شهرستان برشمرد تصریح کرد: بودجه شهرداری بیله سوار هر سال کمتر می شود بگونه ای که دیگر حتی قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیز نیست، تصمیم گیرندگان نباید به هر بهانه ای بودجه شهرداری ها را کاهش داده و شهرهای کوچک را با بی تدبیری و سیاست های غلط نابود کنند.

امام جمعه شهرستان بیله سوار مرتفع شدن این مشکلات را مستلزم توجه جدی مسئولان به خصوص استاندار اردبیل دانست.

حجت الاسلام اصغر جدایی طی دو ماه پیش به امامت جمعه شهرستان بیله سوار منصوب شد، وی پیش از این امام جمعه سابق اسالم در استان گیلان بود. این خطیب جمعه با توجه به این محرومیت ها بویژه در خصوص مباحث مرتبط با زیست شهری و ضرورت زیباسازی آن، در همان اولین خطبه بررفع این مسایل تاکید و شهروندان بیله سوار را به چالشی فرهنگی و اجتماعی دعوت کرد.

چالشی که بعد از گذشت دو ماه به حرکت و سپس کمپینی موفق با مشارکت شهروندان این شهرستان تبدیل شده که در نهایت می تواند تغییر چهره شهری و توسعه بیله سوار را رقم بزند.

تغییر چهره شهر بیله‌سوار با مشارکت عمومی

امام جمعه شهرستان بیله سوار در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات چالش فرهنگی که از اولین خطبه خود در این‌ شهرستان آغاز کرده است، تصریح کرد: شهرستان بیله سوار در نقطه صفر مرزی قرار گرفته و روزانه شاهد حضور هزاران مسافر خارجی بوده و اتباع خارجی در بدو ورود به کشور این شهرستان را به عنوان اولین تصویر ذهنی از ایران ترسیم می کنند، لذا از این حیث عقب ماندگی و محرومیت و یا توسعه بیله سوار حائز اهمیت است.

جدایی افزود: از وقتی که در بیله سوار مشغول به خدمت شدم، اوضاع نامناسب جاده های شهرستان و وضعیت نا به سامان شهری برایم دغدغه ایجاد کرده و تاکید دارم که این وضعیت در خور موقعیت این شهرستان و مردم آن ‌نیست.

وی در ارتباط با دعوت از مردم برای زیباسازی شهری در خطبه های نماز جمعه و تبدیل آن به کمپین‌ فرهنگی و اجتماعی متذکر شد: در اولین خطبه ام پس از انتصاب به سمت امام جمعه بیله سوار، مردم این شهرستان را به زیباسازی شهر به صورت خودجوش و جهادی دعوت کردم؛ در این حرکت مردم بدون توقع از دستگاه های اجرایی و موازی با آنها در حد توان خود به آراستگی شهرشان تلاش می کنند بطوریکه هم اکنون از کودکان و جوانان گرفته تا افراد سالخورده مشارکت و همکاری می کنند.

ضرورت بهره‌گیری از اعتماد و اعتقاد مردم

امام جمعه بیله سوار با بیان اینکه این حرکت با انعکاس در رسانه ها و فضای مجازی امروز به کمپین بزرگی تبدیل شده است، بیان داشت: در این حرکت گروهی و اجتماعی مردم و شهروندان این شهرستان با اقداماتی نظیر جارو کردن کوچه، رنگ کردن درب منازل و حتی ادارات، تزئین نمای ساختمان‌ و..‌. مشارکت می کنند.

وی با اشاره به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده اند «در هر کاری که مسئولان و مدیران اصلی کشور، امور را به مردم محول کردند، موفقیت و پیشرفت حاصل شد»، تصریح کرد: با الهام از این فرمایشات رهبری، باور داشتم که اگر امور را به مردم محول کنیم، موفق خواهیم شد.

جدایی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که صدای فرهنگی از بیله سوار طنین انداز شده است؛ یادآور شد: در این کمپین بیل زدن بنده یا فلان مسئول و مدیر مهم ‌نیست، بلکه اتحاد و هم آوایی مردم برای پیشرفت اهمیت و اعتبار دارد و باید در تمام زمینه از این اتحاد و اعتماد مردمی بهره گرفت.