۱.۵ میلیون نفر مشمول اشتغال کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه کمیته امداد مخاطب اشتغالزایی برای یک سوم جمعیت در کشور است اظهار داشت: ایجاد اشتغال برای محرومان و نیازمندانی که تحت پوشش نیستند ولی معیارهای لازم را دارند، از جمله اهداف است.

وی با بیان اینکه برخی از نیازمندان مستحق تحت پوش قرار گرفتن نیستند ولی لازم است تحت پوشش اشتغال قرار گیرند گفت: حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شامل یک سوم تعداد بیکاران کشور تحت پوشش طرح های اشتغالزای کمیته امداد هستند.

وی افزود: هیچگاه بیش از پنج درصد منابع کشور برای اشتغال مددجویان در اختیار کمیته امداد قرار داده نمی شود و ما راهی نداریم از ظرفیت های خارج از سازمان برای رفع بیکاری محرومان استفاده کنیم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور ادامه داد: طبق برنامه ریزی برای ارتقای بهره وری سازمان خود برنامه ریزی کردیم تا کارایی سیستم را افزایش دهیم و هسته های جهادی از گروهای پرظرفیت در کشور است و باید از توان این هسته ها برای ایجاد اشتغالزایی بهره گرفت.

وی گفت: برای ساماندهی نیروهای جهادی کارآفرین فراخوان و آموزش های لازم داده می شود تا با تکنیک های کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کمیته امداد آشنا شوند و تاکنون دو دوره آموزشی برگزار شده است.

وی به برنامه اشتغالزایی کمیته امداد برای محرومان اشاره و اضافه کرد: در دوره آموزشی مازندران بیش از ۱۶۰ نفر از مناطق مختلف کشور به مدت سه روز آموزش های لازم را فرامی گیرند و طبق برنامه و هدف گذاری تا پایان سال جاری، هزار نفر به عنوان نیروی جهادی به بدنه اشتغال کمیته امداد افزوده می شود.

عبدالملکی در بخشی از صحبتهایش با بیان اینکه مشاوره شغلی در کمیته امداد انجام می شود، انحراف از اجرای طرح ها را پایین دانست و گفت: سال گذشته ۱۷۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که ۱۵۲ هزار مورد از محل اجرای طرح های اشتغالزایی و ۱۸ هزار فقره نیز از محل اجرای طرح های کارآفرینی بوده است.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور عنوان کرد: طبق برنامه در سال جاری برای ۲۰۵ هزار نفر فرصت شغلی هدفگذاری شده است و در هفت ماهه امسال ۳۲ هزار فرصت شغلی با ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شده است.

وی گفت: تقریبا هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی در کشور وجود دارد و بیشتر طرح ها در زمینه دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و غیره بوده است و تلاش داریم در حوزه مشاغل دانش بنیان نیز طرح هایی شروع کنیم.