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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

رئیس پلیس فتای استان البرز اعلام کرد:

رصد سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مشکوک به قاچاق در البرز

رصد سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مشکوک به قاچاق در البرز

کرج - رئیس پلیس فتای استان البرز از رصد سایت‌های فروش اجناس دست‌دوم مشکوک به قاچاق و اموال مسروقه در فضای مجازی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اقبالی اظهار کرد: با گسترش فضای مجازی عده‌ای فرصت‌طلب در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها اقدام به درج آگهی‌های کاذب برای فروش اجناس خود باهدف کلاه‌برداری از شهروندان می‌کنند که پلیس فتا با همکاری دستگاه قضایی سایت‌های متخلف را شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این کلاه‌برداران با فریب و انجام تبلیغات غیرواقعی سعی در ترغیب مشتریان خوددارند که می‌طلبد شهروندان از فروشگاهی معتبر و دارای هویت خریداری کنند.

رئیس پلیس فتای استان البرز گفت: برخی مواقع صاحبان فروشگاه‌ها به‌صورت غیرمجاز اقدام به عرضه محصولات دست‌دوم و بی‌کیفیت می‌کنند که کاربران را به سمت درگاه‌های جعلی سوق داده و مبادرت به سرقت اطلاعات بانکی و درنهایت اقدام به کلاه‌برداری و برداشت غیرمجاز کنند.

سرهنگ اقبالی اضافه کرد: برخی از این افراد با اخذ بیعانه از کاربران و با رفتار متقلبانه اقدام به کلاه‌برداری کرده و از تحویل سفارش مشتریان در فضای مجازی امتناع می‌کنند و پس از واریز وجه توسط کاربران، اقدام به انسداد صفحه مجازی و یا قطع ارتباط تلفنی با کاربران می‌کنند.

وی یادآور شد که فروش اجناس دست‌دوم و کالاهای بی‌کیفیت به‌جای محصولات اصلی  ازجمله شکایت‌هایی است که به پلیس فتا ارجاع می‌شود و از شهروندان خواست از سایت‌هایی که دارای  نماد الکترونیکی هستند اقدام به خرید کنند و در هنگام پرداخت وجه از uRL و درگاه اصلی اقدام به تراکنش کنند.

رئیس پلیس فتای استان همچنین تأکید کرد: از پرداخت بیعانه در هر شرایطی پرهیز و به میزان کافی در خصوص اصالت و کیفیت کالا تحقیق کنید و از خرید اجناس دست‌دوم در فضای مجازی پرهیز کنید.

سرهنگ اقبالی از شهروندان خواست در صورت مواجه با موارد مشکوک‌ مراتب را با پلیس فتا در میان بگذارند.

کد مطلب 4465652

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