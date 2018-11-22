واژگونی کامیون بر روی ریل راه آهن یک کشته داد

غفور راستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه خودروی کامیون در مسیر ایستگاه راه آهن زواره به نائین بر روی ریل واژگون شد که در پی این حادثه با اطلاع به موقع مردم جلوی فاجعه بزرگتر و برخورد قطار یزد –تهران به کامیون گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه راننده کامیون جان خود را از دست داد، گفت: پس از اطلاع مردم به اورژانس نائین و اردستان، مراتب حادثه به مدیریت بحران استان اصفهان گزارش شد و در پی تماس با معاون راه آهن دو طرف ریل تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه که مشکل برطرف شد، بسته شد.

وی گفت: در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع مردم به اورژانس، قطعا با برخورد قطار یزد تهران با کامیون روبر و شاهد وقوع فاجعه بزرگ و کشته شدن بسیاری ازمردم می شدیم که خوشبختانه به خوبی این حادثه مدیریت شد.

مدیرمرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان به سه حادثه ویژه در این دو روز اشاره کرد و گفت: به دنبال تصادف پراید با روآ درنجف آباد دو کد آمبولانس به محل اعزام شد و یک مرد ۶۷ ساله و سه زن ۲۰، ۲۴ و ۵۰ ساله به همراه یک نوجوان ۱۰ساله مصدوم شدند که به بیمارستان منتظری نجف آباد انتقال یافتند.

وی بیان داشت: همچنین بر اثر تصادف پژو پارس و ۴۰۵ در جاده نائین، دو آمبولانس ۱۱۵ اعزام و دو مرد ۴۵ و ۴۰ ساله و دو خانم ۶۰ ساله و ۴۳ ساله به همراه یک کودک ۵ ساله مصدوم و به بیمارستان حشمتیه نائین انتقال یافتند.

مدیر مرکز حوادث وفوریت های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین بر اثر استفاده از آتش در محیط بسته کانکس برای گرم کردن محیط در اشکاوند یک مرد ۵۷ ساله دچار گازگرفتگی شد که به بیمارستان فارابی اصفهان انتقال یافت.