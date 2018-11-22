تلاش دشمنان برای به زانو درآوردن مردم یمن بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز (پنج شنبه) در همایش دفاع از مردم یمن اظهار داشت: هفته بسیج امسال را در شرایطی طی میکنیم که به واسطه مظلومیت ملت یمن پر از درد است.
وی افزود: ما در طول ۴۰ سال اخیر تجربه کردیم که با ایستادگی و مقاومت می شود بر مشکلات فائق آمد و در برابر دنیای زور ایستاد؛ اتفاقا جنبش های اسلامی منطقه هم به درستی از این تجربه درس و نتیجه گرفته اند.
سردار غیب پرور گفت: باید به مردم عزیز یمن درود فرستاد که با کم ترین امکانات و همچنین مشکلات فراوان ناشی از چند سال محاصره همچنان مقاوم ایستاده اند و آمریکا و وابستگان منطقه ایش بدانند ملتی که مقاومت را رمز پیروزی خود بداند شکست ناپذیر است و تلاش های دشمنان برای به زانو درآوردن آن ها بی فایده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: از تنور تهدیدها و خطرها پیروزی متولد می شود و زایشگاه پیروزی هم تهدید و خطر است؛ بنابراین تهدید ملتی مظلوم برای تسلیم کردن شان فایده ای ندارد اما رسانه های مستقل جهان مسئولیت دارند، حقایق واقعیت های یمن و پشت پرده توطئه های دشمنان را برای جهان تبیین کنند.
وی افزود: حضور مهمانانی از سایر کشورها، نمایندگان اقوام مختلف از ایران اسلامی و خانوادههای شهدا و سیار اقشار ملت در این جلسه این مفهوم را دارد که صرفنظر از جایگاه افراد، همه قلبشان برای مردم یمن میتپد که چهار سال است تحت خیانت جنایتکارترین حکومت قرار گرفتهاند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: امروز حکام سعودی برای خود ذلت و حقارت درو میکنند و حتی حکام کاخ سفید آن ها را گاو شیرده حساب میکنند. آن ها تصور میکردند در کوتاهترین زمان در یمن پیروز میشوند اما مردم مسلمان و مقاوم این کشور با تقدیم هزاران شهید پای هویت و استقلال خود ایستادند.
سردار غیبپرور با بیان اینکه ملتی که مقاوم باشد، برای او شکست معنی ندارد گفت: هزاران نفر از مردم بیدفاع یمنی به شهادت رسیدند اما آن ها با عزت تمام از کیان خودشان دفاع میکنند. اگر ما با مردم یمن همدردی نکنیم، حتما کوتاهی کرده ایم.
وی ادامه داد: ما به عنوان ملتی که زجرکشیده هستیم و خباثتهای آمریکا را دیدهایم و به عنوان ملتی باعزت، میدانیم که بر مردم یمن چه میگذرد و مفهوم محاصره اقتصادی و جنگ را میدانیم، به همین دلیل احساس و باورهای دینی و انقلابی از مردم مظلوم این کشور دفاع میکنیم.
سردار غیبپرور با تأکید بر اینکه امروز دلهای مسلمانان از آنچه در غزه، یمن و بحرین میگذرد داغدار است، ادامه داد: این دوران، دوران بیداری و خیزش امت اسلام است و این بیداری در پناه مقاومت است که معنی پیدا میکند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: حکام سعودی و بزرگتر های آن ها یعنی آمریکاییها بدانند ما یاد گرفتهایم هر جایی مقاومت باشد، پیروزی پایان آن است. مگر میشود استقلال و عزت را بدون ایستادگی و جهاد به یک ملت بدهند.
وی اضافه کرد: ما این را تجربه داشتهایم که از تنوع تهدیدات پیروزی به دست میآید. امروز ایران اسلامی باعزت است و بر اوج اقتدار ایستاده؛ ما چهل سال پای انقلاب ایستادهایم. مردم مسلمان منطقه این راه عزت را خوب کشف کردهاند.
سردار غیبپرور تاکید کرد: آنچه در یمن اتفاق میافتد، درس ایستادگی است. در الحدیده همه آمدهاند اما مردمانی با دست خالی در مقابل آن ها ایستادگی میکنند. به مردم یمن میگوییم عمل امروز شما به عنوان یک برگ زرین در تاریخ ثبت خواهد شد.
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