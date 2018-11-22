برای کسب بهترین نتیجه به مصاف نفت مسجد سلیمان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امامی فر ظهر پنجشنبه در کنفرانس خبری پیش از بازی با نفت مسجدسلیمان با اشاره به بازی سخت در برابر این تیم، اظهار کرد: هم بازیکنان و هم کادر فنی تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه در این بازی می‌کنند.

امامی فر افزود: تلاش می‌کنیم تا با کسب هر سه امتیاز بازی برابر نفت مسجدسلیمان با روحیه خوب به مصاف نساجی مازندران برویم.

وی با اشاره به روند رو به رشد تیم سپیدرود رشت در هفته‌های گذشته، پیروزی برابر نفت مسجدسلیمان و همچنین نساجی مازندران را برای ایجاد یک حاشیه امن برای این تیم در جدول رقابت‌های لیگ برتر مهم و تأثیرگذار اعلام کرد.

مربی سپیدرود رشت با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کادر فنی این تیم کسب جایگاه حداقلی برای رسیدن به ثبات در نیم‌فصل اول است، گفت: با کسب امتیاز بازی فردا در سایه تلاش بازیکنان و حمایت هواداران می‌توانیم به برنامه‌های خود در نیم‌فصل اول دست‌یابیم.

وی با اشاره به شرایط نامناسب تفاضل گل تیم سپیدرود بر لزوم کسب حداکثر امتیازات در بازی‌های باقیمانده از نیم‌فصل اول در داخل و خارج خانه تأکید و بیان کرد: با کسب این امتیازات و همچنین ایجاد حاشیه امن برای تیم می‌توانیم در نیم‌فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشیم.

امامی فر به مصدومان و محرومان تیم سپیدرود در بازی فردا نیز اشاره کرد و گفت: چند مصدوم داریم که با گذراندن دوران نقاهت و با تأیید پزشک تیم می‌توانند در بازی حضور داشته باشند.

تیم‌های سپیدرود رشت و نفت مسجدسلیمان از هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج‌فارس فردا دوم آذرماه سال جاری از ساعت ۱۵ در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم می‌روند.

گفتنی است با توجه به تأخیر ورود تیم نفت مسجدسلیمان به رشت نشست خبری علیرضا مرزبان سرمربی این تیم لغو شد.