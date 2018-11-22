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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

معاون اشتغال کمیته امداد مازندران:

طرح های نوغانداری در مازندران توسعه می یابد

طرح های نوغانداری در مازندران توسعه می یابد

ساری - معاون اشتغال کمیته امداد مازندران گفت: طبق تفاهمنامه ایجاد شده با جهاد کشاورزی، طرح های نوغانداری برای اشتغال مددجویان کمیته امداد در استان توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضایی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ارتباطات بین مشاغل پایین دستی و بالادستی از جمله طرح های کمیته امداد به شمار می روند تصریح کرد: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان پروژه اشتغال زا در قالب طرح سامانه کارا از سوی کمیته امداد به بانکهای عامل معرفی شده است.

وی افزود: طبق تفاهمنامه با جهاد کشاورزی، اجرای طرح های نوغانداری در دستور کار است تا پرورش پیله ابریشم در استان گسترش یابد.

رضایی توسعه گیاهان دارویی، گل و گیاه و طرح های دامپروری را از دیگر طرح های اشتغال برشمرد و گفت: اجرای این طرح ها زمینه ساز اشتغال شمار زیادی از مددجویان خواهد بود.

بیش از ۵۲ هزار خانوار مازندارنی تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کد مطلب 4465662

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