طرح های نوغانداری در مازندران توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضایی پیش ازظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه ارتباطات بین مشاغل پایین دستی و بالادستی از جمله طرح های کمیته امداد به شمار می روند تصریح کرد: تاکنون ۳۵ میلیارد تومان پروژه اشتغال زا در قالب طرح سامانه کارا از سوی کمیته امداد به بانکهای عامل معرفی شده است.

وی افزود: طبق تفاهمنامه با جهاد کشاورزی، اجرای طرح های نوغانداری در دستور کار است تا پرورش پیله ابریشم در استان گسترش یابد.

رضایی توسعه گیاهان دارویی، گل و گیاه و طرح های دامپروری را از دیگر طرح های اشتغال برشمرد و گفت: اجرای این طرح ها زمینه ساز اشتغال شمار زیادی از مددجویان خواهد بود.

بیش از ۵۲ هزار خانوار مازندارنی تحت پوشش کمیته امداد هستند.