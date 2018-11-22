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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

نائورت: هدف تحریم‎های آمریکا تغییر رفتار ایران است!

نائورت: هدف تحریم‎های آمریکا تغییر رفتار ایران است!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک رشته توییت بار دیگر به گزافه‎گویی درباره ایران پرداخت و تحریم‎ها علیه این کشور را توجیه کرد.

به گزار ش خبرگزاری مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی عوام‌فریبانه که در حساب کاربری توییتر منتشر شد، ادعا کرد: سیاست آمریکا هرگز بر مبنای هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه نبوده بلکه تحریم‌های ما به قصد تغییر رفتار مخرب و سرکوب‌گرانه ایران صورت می‌گیرد.

وی در پیامی دیگر مدعی شد که آمریکا نیازمند اتخاذ تدابیر شدیدتر در راستای متوقف کردن خشونت (!) ایران در خارج و بهبود حقوق بشر در داخل این کشور است.

نائورت بار دیگر مدعی تداوم حمایت آمریکا از صداهای مخالف در ایران شد و از ایجاد جبهه بین‌المللی علیه این کشور سخن گفت.

وی در این باره ادعا کرد: جهان باید در «نه» گفتن به سوء‌استفاده‌های ایران متحد شود!

اظهارات ایران‌هراسانه نائورت درحالی مطرح شد که وزارت خارجه آمریکا به موازات کارزار فشار حداکثری، جنگ روانی علیه ایران را آغاز کرده است.

کد مطلب 4465666
مریم خرمایی

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