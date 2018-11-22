به گزار ش خبرگزاری مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی عوامفریبانه که در حساب کاربری توییتر منتشر شد، ادعا کرد: سیاست آمریکا هرگز بر مبنای هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه نبوده بلکه تحریمهای ما به قصد تغییر رفتار مخرب و سرکوبگرانه ایران صورت میگیرد.
وی در پیامی دیگر مدعی شد که آمریکا نیازمند اتخاذ تدابیر شدیدتر در راستای متوقف کردن خشونت (!) ایران در خارج و بهبود حقوق بشر در داخل این کشور است.
نائورت بار دیگر مدعی تداوم حمایت آمریکا از صداهای مخالف در ایران شد و از ایجاد جبهه بینالمللی علیه این کشور سخن گفت.
وی در این باره ادعا کرد: جهان باید در «نه» گفتن به سوءاستفادههای ایران متحد شود!
اظهارات ایرانهراسانه نائورت درحالی مطرح شد که وزارت خارجه آمریکا به موازات کارزار فشار حداکثری، جنگ روانی علیه ایران را آغاز کرده است.
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