فرایند جدید ارائه خدمات در مراکز مداخله در طلاق تشریح شد

فاطمه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره طلاق در سطح کشور اظهارکرد: با توافقی که با مراکز قضایی صورت گرفته است، فرآیند طلاق پس از مجوز مراکز مشاوره در دادگاه ها انجام می شود.



وی تاکید کرد: بر همین اساس زوجینی که بنا به هر دلیلی می خواهند طلاق بگیرند در ابتدا باید به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی در سطح کشور مراجعه کنند.



رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور بیان کرد: ۶ مرکز مداخله در طلاق در تهران فعالیت دارند که در سایر استان ها نیز یک مرکز راه اندازی شده است.



وی تصریح کرد: در این مراکز روانشناسان و مددکاران فرم های خاصی را در اختیار زوجین قرار میدهند و در صورتی که در این مرحله بین زوجین سازش شود، موضوع منتفی اما در غیر این صورت زوجین در صورتی که اصرار به طلاق داشته باشند، به مراکز مشاوره تخصصی در سطح دو ارجاع داده می شوند.



رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور افزود: هم اکنون ۳۰۰ مرکز مشاوره در سطح کشور توسط مراکز خصوصی دایر شده است، ضمن اینکه تعرفه ۴۵ دقیقه مشاوره در این مراکز ۵۰ هزار تومان است و در صورتی که خانواده ها توان پرداخت این رقم را نداشته باشند، این رقم توسط سازمان بهزیستی تأمین می شود.



عباسی در پایان گفت: در تلاش هستیم که در سال های آینده تعداد مراکز مشاوره را با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که وجود دارد گسترش دهیم.

