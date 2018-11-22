به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نهمین جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، با بیان اینکه سفر ریاست جمهوری به شهرستان قبل از نیمه دوم آذرماه است و مدیران باید بتوانند در این سفر طرح‌های خوب ارائه دهند، تاکید کرد: مدیران باید دارای فکر و ایده باشند و در بخش‌های خود پروژه‌های مطلوب تعریف کنند لذا معتقدیم سفر هیئت دولت فرصت مناسبی برای ارائه این طرح‌ها است.

وی با بیان اینکه مدیرانی که در حوزه خود کم‌کاری کنند از سهم بودجه کمتری برخوردار خواهند شد، افزود: اگر مدیری در حوزه اجرایی شهرستان پروژه‌ای را تعریف نکند از این پس در شورای اداری جایگاهی نخواهد داشت چرا که در نظام اسلامی اگر مدیران قولی می‌دهند می‌بایست به تعهدات خود عمل کنند و از سوی دیگر عمل نکردن به قول و تعهدات دستگاه‌های اجرایی باعث لطمه به کشور در بعد کلان خواهد شد.

ضرورت ارتقای شاهرود

فرماندار شاهرود در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین درخواست از ریاست جمهور تبدیل شاهرود به شهرستان ویژه در عمل است و نه در نام، ابراز داشت: در کل کشور ۳۵ شهرستان به صورت ویژه اداره می‌شوند که در هفت شهرستان معاونت استانداری نیز تعریف شده است که این امر سبب می‌شود تا فرماندار اختیارات ویژه‌ای داشته باشد، لذا ما در این سفر نیز انتظار داریم موضوع شهرستان ویژه شاهرود در عمل مطرح شود.

محمدی بابیان اینکه سفر هیئت دولت از لحاظ اعتبارات نیز می‌تواند به شهرستان شاهرود کمک کند، تاکید کرد: اکنون بودجه شهرستان ۶۳ میلیارد تومان است و لذا مدیران باید نسبت به اعلام وضعیت اعتبارات و هزینه کرد آن در دستگاه مربوط اقدام و وضعیت خود را نسبت به اجرای پروژه‌ها به فرمانداری اعلام کنند.

وی ضمن بیان اینکه حضور رئیس جمهور می‌تواند مایه برکات بسیاری برای شهرستان باشد، ابراز داشت: در صورت ارائه طرح‌های کاربردی اعتبار گلوبال از این سفر در نظر گرفته می شود که مبلغ موجود می‌تواند معادل حداقل بودجه سه سال شهرستان باشد.

استقبال از رئیس جمهور

فرماندار شاهرود ر ادامه بر ضرورت استقبال از ریاست جمهوری تاکید و بیان کرد: استقبال از رئیس جمهور از لحاظ تاریخی و فرهنگی می بایست در شاهرود سرآمد باشد چرا که بزرگانی چون شیخ ابوالحسن خرقانی در این شهر زیسته‌اند که شعارشان «هرکه در این سرا درآید نانش دهید نانش دهید و از ایمانش مپرسید» است لیکن همه مردم، مدیران، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و نظامی و انتظامی و ... باید در میزبانی باشکوه تلاش کنند تا طرح‌های تحول‌آفرین حوزه اشتغال، عمران و فرهنگی باهم افزایی به نتیجه رسد.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه ۸۰ درصد مدارس شاهیود تخریبی و نیاز به مقاوم‌سازی دارد، تصریح کرد: در صورت بحران‌هایی نظیر زلزله و سیل این مدارس دیگر قابل سکونت نخواهد بود لذا تا قبل از آنکه مشکلی برای این مدارس رخ دهد باید فکر چاره‌ بود که در سفر دکتر روحانی به شهرستان بحث مدارس و احداث دانشگاه فرهنگیان پیگیری خواهد شد.

وی در پایان نیز اظهار کرد: دانشگاه‌های شاهرود می‌توانند بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان برای شهر آورده اقتصادی داشته باشند و قطعا اگر دانشگاه‌ها فعال باشند ارزش و فرهنگ مردم نیز فراتر خواهد رفت، بنابراین انتظار می‌رود مراکز آموزشی و دستگاه ها از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.