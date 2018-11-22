به گزارش خبرنگارمهر، سلمان خدادادی ظهر پنج شنبه در همایش خیرین مدرسه ساز کشور در مشهد اظهار کرد: شاخص توسعه یافتگی در دنیا نیروی انسانی کشورهاست و تربیت نیروی انسانی نیازمند فضاهای آموزشی مناسب است که خیرین در این مهم نقش بسیار پررنگی دارند.

وی افزود: ۱۴ میلیون دانش آموز در کشور وجود دارد که برای تربیت این دانش آموزان نیازمند مکان مناسب هستیم و ساخت این فضاها نیز نیازمند دقت و ظرافت بسیاری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ۱ میلیون از دانش آموزان کشور بیشتردر معرض آسیب های اجتماعی قراردارند که ۴۰۰ هزار نفر از آنها نیاز به امدادهای اورژانسی و ۱۰۰ هزار نفر نیازمند کمک های آنی هستند.

وی گفت: در کنار ساخت مدرسه باید ساخت مراکز فرهنگی،کتابخانه واردوگاه برای پرورش فکری دانش آموزان نیز مورد توجه باشد چرا که اگر دانش آموزی آسیب ببیند در آینده برای جبران و درمان این آسیب ها هزینه های بسیاری باید انجام شود.

خدادادی تاکید کرد:بررسی هایی که انجام شده نشان داده مدارسی که توسط خیرین ساخته می شود بسیار مقاوم تر از مدارسی است که توسط دولت ساخته شده است چرا که خیرین با عشق و علاقه به این کار می پردازند.

وی بیان کرد: این قبیل همایش ها در مناطق محروم نیز باید برگزار شود تا خیرین و مدیران از نزدیک نیز با مشکلات آشنا شوند کما اینکه در حوزه انتخابیه بنده ۲۰ مدرسه توسط خیرین ساخته شده است و فقط یک مدرسه توسط دولت ساخته شده که جای تامل دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود:خیرین مدرسه ساز مجلس و نمایندگان را در کنار خود ببینند و هر قانونی که مانعی بر سر کارهای آنها ایجاد کرده است را با ما در میان گذاشته تا برای اصلاح آن اقدام کنیم.