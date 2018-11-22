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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۲

با مشارکت خبرگزاری مهر

دوره ایمنی و اطفاء حریق مختص خبرنگاران در گرگان برگزار شد

دوره ایمنی و اطفاء حریق مختص خبرنگاران در گرگان برگزار شد

گرگان- با مشارکت سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان و خبرگزاری مهر، دوره ایمنی و اطفاء حریق مختص خبرنگاران در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با همکاری سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان و خبرگزاری مهر دوره ایمنی و اطفاء حریق مختص خبرنگاران استان گلستان برگزار شد.

در این دوره خبرنگاران با انواع آتش و اصول ایمنی و کار با کپسول های آتش نشانی به صورت عملی آشنا شدند.

در ابتدا جلسه، مهدی قره قاشی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان اظهار کرد: بالارفتن سطح آگاهی شهروندان برای ما بسیار مهم است زیرا پیشگیری امری است که همه باید با آن آشنایی داشته باشند.

وی افزود: در همه کشورهای توسعه یافته آموزش در اولویت است و ما هم تلاش می کنیم که این آموزش به مردم فراگیر شود.

قره قاشی ادامه داد: امسال برای دومین سال پیایی با شروع فصل سرما همایش «پیشگیری از مرگ خاموش» را در گرگان برگزار می کنیم و امیدواریم مانند سال گذشته هیچ اتفاقی را شاهد نباشیم.

وی تأکید کرد: لازمه آن این است که اطلاع رسانی توسط رسانه ها به خوبی صورت گیرد تا همه از این آموزش ها استفاده کنند.

کد مطلب 4465712

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