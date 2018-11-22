  1. استانها
  2. فارس
۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۸

رقابت «هنرهای رزم سواره» قهرمانی جهان در شیراز آغاز شد

رقابت «هنرهای رزم سواره» قهرمانی جهان در شیراز آغاز شد

شیراز- رقابت‌های رزم سواره جهان با حضور ۱۹ کشور در شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه رقابت‌های بین‌المللی رزم سواره قهرمانی جهان با حضور ۲۶ تیم از ۱۹ کشور جهان در شیراز آغاز شد.

بیش از ۵۰ ورزشکار در سبک‌های کمان‌گیری، شمشیربازی و پرتاب نیزه روی اسب به مدت ۳ روز باهم رقابت می‌کنند.

کد مطلب 4465722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها