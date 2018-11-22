رقابت «هنرهای رزم سواره» قهرمانی جهان در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه رقابت‌های بین‌المللی رزم سواره قهرمانی جهان با حضور ۲۶ تیم از ۱۹ کشور جهان در شیراز آغاز شد.

بیش از ۵۰ ورزشکار در سبک‌های کمان‌گیری، شمشیربازی و پرتاب نیزه روی اسب به مدت ۳ روز باهم رقابت می‌کنند.