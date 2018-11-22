شیعه و سنی قدردان امنیت ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خالد الملا پیش از ظهر امروز در سی امین همایش بزرگ وحدت در کرمانشاه اظهار داشت: آیه شریفه « یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ » بنیان وحدت انسانی است.

وی افزود: همه ما به رغم مسلمان و غیرمسلمان بودن از یک نفس واحد خلق شدیم و حتی وقتی پیامبر به یثرب رسیدند خطاب به اعراب، یهودیان و مسیحیان گفتند همه امت واحد هستید.

رئیس مجمع علماء عراق به نامگذاری قدس از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی به عنوان یک نماد وحدت اشاره کرد و گفت: امام خمینی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آخرین جمعه ماه رمضان و علی رغم وجود تهدیدات دشمنان برای سرکوب انقلاب نوپای اسلامی و با وجود اختلافات بین مذاهب از همه برای کمک به مردم مسلمان فلسطین دعوت کردند.

شیخ الملا مسئله احترام به عبادت شخصی و مسائل دینی را یکی از مباحث مطرحه برای خدشه به وحدت عنوان کرد و بیان داشت: اما افراطیون به این موضوع احترام نمی گذارند و برخی‌ها که سبقه دینی و وجاهت دینی دارند از این موضوعات سوءاستفاده می کنند.

مفتی اعظم عراق تصریح کرد: قدردان این امنیت در ایران باشید، شما در نعمت بزرگی هستید که با امنیت سال‌ها در کنار هم زندگی می‌کنید ، اما ما در عراق تجربه بزرگ و حزن‌انگیزی با گروهک های تکفیری داریم؛ کاش به عراق بیایید و از نزدیک وضعیت را ببینید.