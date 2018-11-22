متهم سگ آزار شفتی با قرار تأمین کفالت روانه زندان شد

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار فیلم سگ آزاری که در آن شخصی به‌وسیله خودرو اقدام به بستن یک قلاده سگ و کشیدن آن در جاده کرده بود اداره محیط‌زیست شهرستان شفت بلافاصله اقدام به شکایت از متخلف و تشکیل پرونده حقوقی علیه وی کرد.

زمانی ضمن قدردانی از دادگستری شهرستان شفت به خاطر همکاری دراین‌باره، گفت: متهم در حال حاضر با توجه به دستور دادستان تحت قرار تأمین کفالت تا اطلاع ثانوی بازداشت و روانه زندان شده است.

وی افزود: اداره حفاظت از محیط‌زیست شفت با هرگونه خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری برخورد می‌کنند.