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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شفت خبر داد:

متهم سگ آزار شفتی با قرار تأمین کفالت روانه زندان شد

متهم سگ آزار شفتی با قرار تأمین کفالت روانه زندان شد

شفت- رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست شفت گفت: به دستور دادستان شهرستان شفت متهم سگ آزاری با قرار تأمین کفالت تا اطلاع ثانوی بازداشت و روانه زندان شد.

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتشار فیلم سگ آزاری که در آن شخصی به‌وسیله خودرو اقدام به بستن یک قلاده سگ و کشیدن آن در جاده کرده بود اداره محیط‌زیست شهرستان شفت بلافاصله اقدام به شکایت از متخلف و تشکیل پرونده حقوقی علیه وی کرد.

زمانی ضمن قدردانی از دادگستری شهرستان شفت به خاطر همکاری دراین‌باره، گفت: متهم در حال حاضر با توجه به دستور دادستان تحت قرار تأمین کفالت تا اطلاع ثانوی بازداشت و روانه زندان شده است.

وی افزود: اداره حفاظت از محیط‌زیست شفت با هرگونه خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری برخورد می‌کنند.

کد مطلب 4465747

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