خانه جوان در شهر هشترود احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز پنج شنبه در جلسه کارگروه ستاد ساماندهی به امور جوانان و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان هشترود خواستار توجه دستگاه‌ها به مصوبات جلسات پیشین شد و گفت: دستگاه ‌ها گزارش کار انجام گرفته در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی را مکتوب ارائه کنند، پرداختن به امور اجتماعی و مسائل جوانان جزو وظایف ذاتی دستگاه ‌های حاضر در جلسه است به همین منظور مطالعه و انجام تحقیقات میدانی از نارضایتی‌ها در شهرستان از جمله ضروریاتی است که باید انجام دهند.

وی تاکید کرد: کارگروه زمانی کارایی و اثربخشی دارد که اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه ها به بحث گذاشته شود، تا حوزه هایی که نارضایتی هست شناسایی شود.

امینیان با بیان اینکه گاهی این تلقی بین مردم و مسئولان وجود دارد که اولویت در مسائل کاری انجام کارهای عمرانی و خدماتی است، گفت: در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی آسیب‌ها به مراتب بیشتر و جدی تر می باشد و اگر این مسائل حل نشود در سایر حوزه ها خروجی نخواهیم داشت به همین منظور لازم است هر یک از دستگاه‌های عضو کارشناس فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

امینیان گفت: هدف از راه‌اندازی خانه جوانان شهرستان ایجاد مراکز رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی در حوزه جوانان از جمله برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری همایش ها و نشست های فرهنگی-دینی، ارائه خدمات مشاوره فردی وگروهی، ارائه خدمات ورزشی، آموزشی، تشکیل وحمایت از کانون ها است.