به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج در مراسمی با حضور حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی امام جمعه پلدختر، نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر، فرماندهان حوزه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی و مدیران شهرستانی تعداد ۱۸ طرح عمرانی در روستاهای بخش معمولان به بهره برداری رسید.

بخشدار معمولان در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد پروژه از ۲۰ طرحی است که امسال در هفته خبرنگار عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون در هفته بسیج به بهره برداری رسیدند.

سید حبیب الله موسوی افزود: مبلغ ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده دهیاری ها برای اجرایی کردن این طرح ها هزینه شده است.

بخشدار معمولان گفت: ارتقای بستر زندگی در روستاها و فراهم آوردن زیر ساخت ها برای توسعه و آبادانی و ایجاد اشتغال مولد پایدار از سیاست های دولت تدبیر و امید است.