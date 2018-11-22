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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت؛

بهره‌برداری از ۱۸ طرح عمرانی با ۶ میلیارد اعتبار در معمولان

بهره‌برداری از ۱۸ طرح عمرانی با ۶ میلیارد اعتبار در معمولان

پلدختر- در مراسمی با حضور امام‌جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان پلدختر و به مناسبت هفته بسیج ۱۸ طرح عمرانی در بخش معمولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته بسیج در مراسمی با حضور حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی امام جمعه پلدختر، نعمت الله دستیاری فرماندار پلدختر، فرماندهان حوزه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی و مدیران شهرستانی تعداد ۱۸ طرح عمرانی در روستاهای بخش معمولان به بهره برداری رسید.

بخشدار معمولان در حاشیه مراسم افتتاح این پروژه ها در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد پروژه از ۲۰ طرحی است که امسال در هفته خبرنگار عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون در هفته بسیج به بهره برداری رسیدند.

سید حبیب الله موسوی افزود: مبلغ ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ارزش افزوده دهیاری ها برای اجرایی کردن این طرح ها هزینه شده است.

بخشدار معمولان گفت: ارتقای بستر زندگی در روستاها و فراهم آوردن زیر ساخت ها برای توسعه و آبادانی و ایجاد اشتغال مولد پایدار از سیاست های دولت تدبیر و امید است.

کد مطلب 4465766

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