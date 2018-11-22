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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۷

کشف ۲۰ مخفیگاه داعش در کرکوک

کشف ۲۰ مخفیگاه داعش در کرکوک

منابع عراقی از کشف بیست مخفیگاه داعش در جریان عملیات ویژه نیروهای این کشور در کرکوک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای عراقی در عملیاتی ویژه در روز پنجشنبه، مخفیگاههای داعش در استان کرکوک را کشف کردند.

یحیی رسول سخنگوی مرکز  اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد: در جریان عملیات ویژه نیروهای عراقی ۲۰ مخفیگاه داعشی ها در منطقه وادی الشاعی در جنوب غربی منطقه داقوق در ۴۰ کیلومتری جنوب کرکوک در شمال عراق کشف شد.

وی افزود: این مخفیگاهها به شکل تونل بودند و در داخل آن مواد غذایی و تجهیزات قرار داشت و مشخص شد که از یکی از مخفیگاهها برای مرکز آموزش تروریستهای داعش استفاده می شده است.

کد مطلب 4465805

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