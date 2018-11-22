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۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

در پی درخواست باشگاه نفت مسجد سلیمان؛

باشگاه سپیدرود با تغییر زمان بازی فردا مخالفت کرد

باشگاه سپیدرود با تغییر زمان بازی فردا مخالفت کرد

رشت- باشگاه سپیدرود رشت با درخواست باشگاه نفت مسجد سلیمان برای تغییر زمان بازی فردا برابر این تیم مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپیدرود رشت با درخواست باشگاه نفت مسجد سلیمان مبنی بر برگزاری بازی در ساعت ۱۴:۳۰ مخالفت کرد.

تیم خوزستانی به دلیل اینکه به موقع به پرواز برگشت رشت به تهران در ساعت ۱۷:۴۵ برسد خواستار تغییر زمان بازی از ساعت ۱۵ به ۱۴:۴۵ بود که با مخالفت باشگاه سپیدرود رشت مواجه شد و این بازی طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ در همان ساعت ۱۵ روز جمعه در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

دو تیم سپیدرود و نفت مسجدسلیمان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا در رشت مصاف هم می روند.

کد مطلب 4465807

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