باشگاه سپیدرود با تغییر زمان بازی فردا مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپیدرود رشت با درخواست باشگاه نفت مسجد سلیمان مبنی بر برگزاری بازی در ساعت ۱۴:۳۰ مخالفت کرد.

تیم خوزستانی به دلیل اینکه به موقع به پرواز برگشت رشت به تهران در ساعت ۱۷:۴۵ برسد خواستار تغییر زمان بازی از ساعت ۱۵ به ۱۴:۴۵ بود که با مخالفت باشگاه سپیدرود رشت مواجه شد و این بازی طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ در همان ساعت ۱۵ روز جمعه در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

دو تیم سپیدرود و نفت مسجدسلیمان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا در رشت مصاف هم می روند.