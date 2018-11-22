آستان قدس معطل تحویل زمین برای ساخت مجتمع در خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر زاده ظهر پنج شنبه در حاشیه نشست شورای اداری خراسان شمالی به خبرنگاران گفت: آستان قدس رضوی آمادگی خود را برای ساخت مجتمع چند منظوره در خراسان شمالی اعلام کرد اما به شرط اینکه زمین مورد نیاز از سوی استانداری تامین شود.

اکبرزاده با بیان اینکه زمین مورد نیاز احداث مجتمع چندمنظوره در خراسان شمالی به مساحت دو هکتار جانمایی شده، افزود: زمین مورد نیاز این مجتمع از سوی استانداران پیشین خراسان شمالی در محل میدان دفاع مقدس بجنورد تعیین شده است.

وی تصریح کرد: مقرر شده سازمان اوقاف و امور خریه خراسان شمالی زمین مورد نیاز را تحویل آستان قدس دهد و مبلغ زمین از سوی استانداری و سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی به اوقاف پرداخت شود.

سرپرست دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان شمالی بیان کرد: همچنین مقرر شده، آستان قدس به عنوان سازنده پروژه به طور دائم اجاره مجتمع را دریافت کند.

اکبرزاده گفت: هم اکنون طراحی مجتمع چند منظوره در خراسان شمالی آماده است تا پس از تحویل زمین، عملیات ساخت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه اعتبار ساخت این پروژه به طور دقیق مشخص نیست، اظهار کرد: این مجتمع چند منظوره شامل بخش فرهنگی، کتابخانه، سالن ورزشی، سالن اجتماعات، سالن برگزاری نمایشگاه و درمانگاه ویژه نیازمندان است.