به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود تاراد شامگاه پنجشنبه در همایش گشت محله محور طرح «رضویون» شهرستان فردیس که در سالن ایثارگران شهرداری فردیس برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: دلاوران بسیجی امنیت آفرینان جامعه هستند.
وی در ادامه بابیان اینکه سومین روز هفته بسیج به نام «بسیج، امنیت و اقتدار دفاعی» نامگذاری شده است، تأکید کرد: همایش تجمع بسیجیان به مناسبت تجلیل از بسیجیانی که در اجرای طرح گشتهای محله محور شرکت میکنند در سراسر کشور بهصورت همزمان برگزارشده است.
معاون عملیاتی سپاه استان البرز بابیان اینکه ادارات و سازمانهای مختلف باید با همکاری یکدیگر در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اقدام کنند، عنوان کرد: گشتهای محله محور بسیج از هفته بسیج سال گذشته پس از پیام فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج همزمان در سراسر کشور بهصورت آزمایشی و در اسفندماه سال گذشته بهصورت رسمی اجرا شد.
وی بابیان اینکه گشتهای محله محور باهدف ارتقای امنیت پایدار و آرامش در محلهها اجرا میشود، اضافه کرد: گشتهای محله محور از ابتدای انقلاب با اسامی مختلف اعم از گشت ثارالله، عملیاتی و غیره توسط پایگاههای بسیج در راستای ارتقای سطح امنیت جامعه برگزار میشد.
سرهنگ تاراد بابیان اینکه بسیج در ۴۰ سالگی انقلاب به بلوغ و رشد فراوانی در زمینههای مختلف علمی، فرهنگی، دفاعی و غیره رسیده است، تصریح کرد: بسیج یکی از ارگانهای تأثیرگذار جامعه به شمار میرود چراکه این ارگان از بطن مردم تشکیلشده است.
وی بابیان اینکه بسیجیان از ابتدای انقلاب تاکنون در عرصههای مختلف جامعه حضور پررنگی داشتهاند، افزود: شاهد حضور بسیجیان در جبهه و گشتهای محله محور پشت جبههها بودهایم.
معاون عملیاتی سپاه استان البرز بابیان اینکه بسیجیان با دستان خالی برای دفاع از مردم در هشت سال دفاع مقدس افتخارآفرینی کردند، عنوان کرد: بسیاری از بسیجیان در جنگ تحمیلی به مقام شهادت نائل و بسیاری از آنها نیز جانباز شدهاند.
وی با اشاره به اینکه همکاری نیروی انتظامی شهرستان فردیس با بسیجیان این شهرستان در اجرای گشتهای محله محور شایسته تقدیر است، خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای اعلامشده از زمان اجرای این طرح در محلات، شاهد کاهش جرم بودهایم و این مهم نشان از موفقیتآمیز بودن طرح گشتهای محله محور دارد.
سرهنگ تاراد توضیح داد: زمان گشتهای محله محور طبق تشخیص و نظر کارشناسی فرمانده انتظامی اجرا میشود و تنها به شب مربوط نیست.
وی بابیان اینکه بسیجیان محلهها اهالی را میشناسند و از همان قشر هستند و باهم سنخیت دارند، گفت: این مهم موجب کاهش جرم میشود چراکه اهالی محله غریبهها را میشناسند.
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