به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز در همایش پیادهروی خانوادگی در سرپلذهاب اظهار داشت: در کنار تلخیهایی که در زلزله شاهد بودیم، لحظههای شیرین نوعدوستی و همدردی و کمک ملت ایران به جغرافیای زلزله صحنههای زیبایی در آن حادثه تلخ بود.
وی افزود: این مردم مقاوم و صبور در آن شرایط خودشان به فکر همنوعان و همشهریان خودشان هم بودند و در حالی که عزیزانشان به کمک احتیاج داشتند به فکر کمک و از زیرآوار درآوردن همسایهها بودند و این خاطرات شیرین کمک به همنوع هیچگاه از ذهن ملت ایران و تاریخ انقلاب پاک نمیشود.
فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه، بزرگترین عامل و رمز پیروزی ملت در تمام صحنههای انقلاب را وحدت عنوان کرد و گفت: زیباترین محور وحدت را در زلزله سرپلذهاب دیدیم در جغرافیایی هستیم که شیعه، اهل تسنن و اهل حق در کنار هم زندگی میکنند و در این زلزله همه بدون توجه رنگ و قوم و زبان به هم کمک کردند.
سردار ریحانی بیان داشت: در این حادثه اهل تشیع به کمک اهل تسنن و آنها به کمک شیعهها و اهل حق آمدند و خداوند به این برکت و یکپارچگی و وحدت نگاه کرد و به امید خدا روزهای آینده برای این ملت روزهای زیباتری خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مردم مقاوم دین خود را در انقلاب و سالهای دفاع مقدس به خوبی ادا کردند، از همه آنهایی که قدمی برای این مردم برداشتند، قدردانی کرد و یادآور شد: همه ارگانها تمام توان خود را برای خدمت به مردم پای کار آوردند.
فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، افزود: بسیج مظهر وحدت است و در زلزله نیز ۱۴ هزار از نیروهای گروههای جهادی از همان ساعات اولیه از سراسر کشور به این مناطق آمدند و صحنههایی زیبا از وحدت در قالب تفکر بسیج شکل گرفت.
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