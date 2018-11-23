به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته برگزار شد و تیم های فوتبال استقلال ایران، الدحیل قطر، العین امارات و الهلال عربستان در گروه سوم در کنار هم قرار گرفتند.

نبیل معلول سرمربی تیم الدحیل که چندی پیش با باخت مقابل پرسپولیس از فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا حذف شده بود، گروه فعلی این تیم را از آهن محکمتر دانست و گفت: انتظار بازی های سختی را در دور جدید لیگ قهرمانان داریم. باوجود سختی گروه و به روحیه جنگندگی بازیکنانم و انگیزه آنها برای پیروزی اعتماد دارم.

وی تاکید کرد: باوجود داشتن مصدومان زیاد، این وضعیت در کار ما تاثیر نمی گذارد و با قدرت در دور جدید بازی ها حاضر خواهیم شد.