اجرای به موقع طرح های روستایی سبب کاهش آسیب ها می شود

حسن اصغریان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه بازدید از روستاهای شهرستان رامسر و دهیاری های که در حوزه مدیریت پسماند طرح تفکیک زباله از مبدا اقداماتی در جهت کاهش حجم زباله گفت: مدیریت پسماند در استان مازندران حائز اهمیت بوده و یکی از رویکردهای جدی طرح تفکیک زباله از مبدا که نتیجه آن کاهش حجم زباله از منازل و به محله های دفن حمل می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر زباله تهدید تلقی و مدیریت شود تبدیل به فرصت میشود گفت: دهیاریهای مازندران با انجام طرح تفکیک زباله از مبدا و جداسازی زباله های خشک و تر زباله های خشک را به شرکت ها و پیمانکارانی واگذار کردند که درآمد آن متوجه دهیاری و خانواده هایی که زباله خشک جمع می کنند است.

رستمی تصریح کرد: سیل در رامسر و تنکابن به وقوع پیوست و در راستای اجرای پروژه های این حوزه بازدید و اعتبارات مناسبی از طریق مدیریت بحران استان مازندران تخصیص داده شد و با اجرای به موقع پروژه ها و تلاش دستگاه های ذیربط و دهیاران و شوراها شاهد کاهش آسیب ها باشیم.

وی از دهیاران و شوراها خواست تا از ساخت سازها در حریم رودخانه پیشگیری کنند.