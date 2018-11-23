نظر جالب سرمربی السد درباره همگروهی با پرسپولیس و الاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال السد قطر در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا در کنار پرسپولیس ایران، الاهلی عربستان و برنده پلی آف (امارات و ازبکستان) قرار گرفته است.

«فریرا» سرمربی تیم السد که با این تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان دور قبل مقابل پرسپولیس حذف شد، درباره قرعه کشی گفت: السد به نسبت گروه های دیگر بخصوص گروه اول و دوم در گروه سخت تری قرار گرفته است. صعود از گروه های سوم و چهارم سخت تر است اما بهتر که در گروه دشواری قرار گرفتیم. این باعث می شود همیشه برای پیروزی با انگیزه و آماده باشیم بازیکنان هم می دانند که کار آسان نیست و باید بهترین عملکردشان را نشان بدهند.