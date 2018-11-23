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۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۵

لیگ قهرمانان آسیا؛

نظر جالب سرمربی السد درباره همگروهی با پرسپولیس و الاهلی

نظر جالب سرمربی السد درباره همگروهی با پرسپولیس و الاهلی

سرمربی تیم فوتبال السد قطر گفت: بهتر که در لیگ قهرمانان آسیا در گروه سختی قرار گرفتیم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال السد قطر در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا در کنار پرسپولیس ایران، الاهلی عربستان و برنده پلی آف (امارات و ازبکستان) قرار گرفته است.

«فریرا» سرمربی تیم السد که با این تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان دور قبل مقابل پرسپولیس حذف شد، درباره قرعه کشی گفت: السد به نسبت گروه های دیگر بخصوص گروه اول و دوم در گروه سخت تری قرار گرفته است. صعود از گروه های سوم و چهارم سخت تر است اما بهتر که در گروه دشواری قرار گرفتیم. این باعث می شود همیشه برای پیروزی با انگیزه و آماده باشیم بازیکنان هم می دانند که کار آسان نیست و باید بهترین عملکردشان را نشان بدهند.

کد مطلب 4466026

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    نظرات

    • ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
      3 0
      پاسخ
      حرف از این منطقی تر نمیشه کجاش جالبه؟

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