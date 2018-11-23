پرونده تیام بسته شده است/ دنبال بازگرداندن نورافکن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی درباره اسپانسر باشگاه و شرایط مالی تیم گفت: استقلال هم جزوی از جامعه است. استقلال مشکلات زیادی دارد و وضعش از نظر مالی مناسب نیست. متاسفانه در فضای مجازی مطالبی عنوان شد که درست نیست. اینکه برق و آب را به خاطر بدهی قطع کردند درست نیست. اسپانسر به تعهداتش عمل کرده است. متاسفانه زمان های پرداخت های اسپانسر با پرداختی های ما هماهنگی ندارد که دنبال حل این مشکل هستیم.

وی افزود: ارتباط خوبی با اسپانسر داریم. جلسات متعدد برگزار می کنیم. امیدوارم به زودی این مشکلات حل شود.

سرپرست باشگاه استقلال درباره میزان پرداختی این تیم در قیاس با پرسپولیس تصریح کرد: قراردادی قبلا بین حامی مالی ما با استقلال و پرسپولیس منعقد شده است. اسپانسر به استقلال همان میزانی که تعهد کرده است، پرداخت کرده است.

فتحی در خصوص بدهی های باشگاه استقلال و نقش مدیران سابق تاکید کرد: با احترام به مدیران گذشته، هرکسی به اندازه توانش به باشگاه کمک کرده است. از روزی که بنده سرپرست شده ام، کوهی از پرونده های به سرانجام نرسیده بوده است. بحث صدور مجوز حرفه ای بوده که بیش از ۱۱ میلیارد بدهی به افرادی که پرونده هایش در کمیته استیناف و AFC باز بوده است، پرداخت شده است. دو یا سه برابر این رقم را به افراد حقیقی و حقوقی بدهکاریم که طرح دعوا نکرده اند. این فقط بحث داخلی است.

وی ادامه داد: از وقتی آمدم بحث حقوقی جباروف، حسینی و تیام مطرح بوده است که با ساعت ها وقت و ده ها هزار دلار هزینه، این مشکلات را تقریبا حل کرده ایم. الان بحث مشکلات حقوقی با بازیکنان خارجی مطرح است. مطالبات بویان نایندوف یک مسئله بغرنج است که حدود ۴۰۰ هزار دلار از ما طلب دارد. با این بازیکن در حال مذاکره هستیم و امیدواریم به کمیته انضباطی فیفا نرسد. پرونده گومز هم هست که ۶۷۵ هزار دلار مطالبه کرده است. این پرونده هم از آن پرونده ها است.

سرپرست باشگاه استقلال تاکید کرد: این پرونده مفتوح است. یک هفته پیش کمیته حل اختلاف فیفا رای داده است و امیدواریم این رای به نفع ما صادر شده باشد. برای گومز دعوتنامه ای ارسال شده بود که موازین حقوقی رعایت نشده بود. فیفا اینرا به منزله قرارداد تلقی می کند. رای هم صادر شده که بی اطلاعیم. دفاعیات فراوانی داشته ایم. امیدواریم این رای به نفع ما صادر شود و باشگاه متضرر نشود.

فتحی درباره رای سوپرجام گفت: همه این پرونده ها مهم است. بحث رابسون جانواریو، پادوانی، پرو چیچ و غیره است. کار واقعا سخت است.

وی یادآور شد: بحث دادگاه عالی ورزش و رای سوپرجام را به شدت دنبال می کنیم. ۲۲ هزار فرانک برای داوری پرداخت کرده ایم. سازمان لیگ و پرسپولیس تقاضای سه داور کرده بود تا ۶۶ هزار فرانک شود تا مجبور شویم از شکایت صرفنظر کنیم. مجدد تقاضا کردیم و داور دفاعیات ما را پذیرفت. امروز آخرین فرصت دفاعیات سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است. اگر داور از دفاعیات ما قانع شود ظرف یکی دو ماه دیگر رای صادر شود.

سرپرست باشگاه استقلال ادامه داد: آقای گومز الان ۳۰ هزار دلار قرارداد بسته و بازی می کند. بویان با ۴۰ هزار دلار بازی می کند ولی ۴۰۰ هزار دلار از ما می خواهد. مدیران قبل سوء نیت نداشته اند. شاید از قوانین ناآگاه بوده اند. با تلاش شبانه روزی داریم کار انجام می دهیم. همین آقای جباروف قراردادش تمام شده و ۱۳۰ هزار دلار از ما طلب داشته است.

وی در خصوص بازگشت جباروف تاکید کرد: این صحبت ها شده است ولی تایید نمی کنم. خبرهای خوشی در راه است. به زودی برای تقویت تیم اقدام می کنیم. نقاط ضعف را باتوجه به گروه سخت در آسیا ترمیم می کنیم. کادر فنی هم در نیم فصل ترمیم می شود. نقاط ضعف باشگاه ترمیم می شود و بازیکنانی که نظر کادر فنی را تامین نکرده باشند، از تیم کنار می روند.

سرپرست باشگاه استقلال درباره وضعیت پادوانی گفت: پادوانی دچار بدشانسی ورزشی شد. باشگاه تمام توانش را انجام داده است. جا دارد از تلاش شبانه روزی دکتر نوروزی و همکارانش و مدیرعامل هلال احمر تشکر کنم. باشگاه هرکاری می توانسته است انجام داده است. هزینه درمان و اقامت پادوانی را باشگاه استقلال پرداخت کرده است. مشکل اجاره خانه وی هم حل شده است. مقدمات بازگشتش به برزیل هم فراهم شده و امیدوارم وی هفته آینده به کشورش برود. یک مقدار به این بازیکن طلب داشتیم که با وی توافق کردیم و قراردادی بستیم و هفته جاری طلبش را می پردازیم.

فتحی درباره قرارداد استقلال با پادوانی، اظهار کرد: قراردادی با پادوانی بسته ایم که وقتی سلامتی اش را به دست آورد، به کادر فنی استقلال اضافه شود.

وی در خصوص امید نورافکن تصریح کرد: این از مواردی است که نمی توانم صحبتی درباره اش کنم. نورافکن ۵ سال در استقلال بازی کرد و ۳۰۰ هزار دلار حق رشدش بود اما باشگاه شارلوا ۵۰ هزار دلار به ما پرداخت کرد. با باشگاه شارلوا صحبت کردیم. در حال رایزنی هستیم تا این بازیکن به استقلال برگردد. متاسفانه قرارداد نورافکن با شارلوا کار را سخت کرده است. ما ۲۵۰ هزار دلار از حق رشد این بازیکن را بخشیدیم. در حال رایزنی هستیم تا نورافکن برگردد. از نظر حقوقی کار سختی است. باتوجه به تقاضای مثبت بازیکن و انگیزه اش برای بازگشت، در حال تلاش هستیم.

سرپرست باشگاه استقلال درباره گروه استقلال در لیگ قهرمانان آسیا گفت: هرکجا استقلال باشد، آن گروه سخت می شود. این گروه برای الهلال هم گروه مرگ است. وجود استقلال برای الهلال هم کار را سخت می کند. دنبال ترمیم خطوطی هستیم که در آن ضعف داریم. شفر مربی توانمندی است که از وی حمایت خواهیم کرد. با نظر شفر بازیکنان جدید و با هماهنگی کمیته فنی جذب می کنیم. این مژده به هواداران می دهم که بازیکنان خوب جذب شوند. کادر فنی هم تقویت می شود. روزهای بسیار خوبی در انتظار استقلال و هواداران خواهد بود.

فتحی درباره بازگشت تیام گفت: پرونده تیام بسته شده است و او تمایلی به بازگشت ندارد. در قراردادش آمده است که اگر به باشگاه دیگری برود، ۲۵ هزار دلار به استقلال می رسد. نه باشگاه و نه تیام تمایلی برای بازگشت ندارند.

وی که در برنامه «ورزشگاه» حاضر شده بود، در خصوص شائبه اختلاف بین کادر فنی و هیات مدیره گفت: خیر اینطور نیست. از زمانی که بنده بوده ام، مشکلی نبوده است. تمام اعضای هیات مدیره موافق ادامه کار شفر هستند. باشگاه هم حمایت کامل از شفر دارد.

سرپرست باشگاه استقلال با بیان اینکه : وزارت ورزش تفاوتی بین استقلال و پرسپولیس قائل نشده است. هر موقع کمکی خواسته ایم انجام داده اند. درباره فدراسیون فوتبال هم این موضوع صدق می کند. ما با آنها دچار چالش می شویم. درباره سوپرجام هم تعمدی نمی دیدم. بی تدبیری سازمان لیگ اهدای جام به پرسپولیس بود که تقاضا کردیم تا صدور رای این اتفاق رخ ندهد که این اتفاق افتاد.

فتحی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا دنبال بازگرداندن فرهاد مجیدی است، گفت: برنامه ای برای برگرداندن فرهاد مجیدی نداریم. مجیدی از سرمایه های بزرگ استقلال است. ارتباط بنده با مجیدی بسیار خوب است. شاید ایشان هم اماده برگشت نباشد. از ایشان هرجا که لازم باشد استفاده می کنیم.