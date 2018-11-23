کشت ۷۰ درصد زعفران البرز در نظرآباد/تولید دو برابری طلای سرخ

ایرج الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کشت محصول زعفران در این شهرستان، اظهار کرد: طی سال جاری در استان البرز ۴۲ هکتار از اراضی به کشت زعفران اختصاص یافت که بیش از ۳۰ هکتار آن به شهرستان نظرآباد اختصاص دارد.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در سال آینده سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان به دو برابر تولید امسال افزایش یابد، گفت: بحران کمبود منابع آبی باعث شد تولید زعفران به دلیل کم آب بر بودن در دستور کار قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه زعفران با یک‌بار کشت تا هفت سال قابلیت برداشت دارد، گفت: کشت زعفران به دلیل قیمت محصول، سودآوری بالا و کم آب بر بودن ازجمله محصولاتی است که در آینده نزدیک سطح کشت بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.

الماسی اضافه کرد: خواص دارویی، خاصیت انبارداری و قیمت بالا ازجمله شاخصه‌هایی است که استقبال کشاورزان منطقه را به سمت کشت این گیاه افزایش داده است.

به گفته وی عطر و بوی زعفران نظرآباد از ویژگی‌های خاصی بهره‌منداست و آزمایش‌های انجام‌شده توسط سازمان استاندارد گویای کیفیت بالای زعفران تولیدشده در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد گفت: در سال جاری و از محل اعتبارات توسعه روستایی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان برای افزایش سطح زیر کشت زعفران پرداخت‌شده است.