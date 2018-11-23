به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین خانزادی، ظهر جمعه در بین نماز گزاران گرگان اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران حماسه و افتخار زیادی آفریدند که بسیار مورد توجه است، زمانی که انقلاب به پیروزی رسید تلاش کردیم ساختار های دفاعی محکم کنیم تا مملکت را در مقابل هر گونه تهدید از بیرون حفظ بماند.

فرمانده نیروی دریایی کشور گفت: ایران در زمان طاغوت کشوری با اقتصاد تک محوری چون نفت فعالیت داشت که نیروهای خارجی زیادی برای بردن منابع این ملت در کشور حضور داشتند.

وی یادآور شد: رژیم بعثی عراق در هشت سال دفاع مقدس گمان می کرد با کمترین زمان می تواند جشن پیروزی خود را در پایتخت برگزار کند اما نیروهای دریایی در همان ابتدای جنگ توانستند به مدت ۳۴ روز نیروهای عراقی را در پشت دروازه های خرمشهر نگهدارد.

وی خطاب به ریش سفیدان افزود: امروز مرور خاطرات یک ضرورت است و باید برای نسل جوان و نوجوان آن را تکرار کرد.

خانزادی با بیان اینکه اکنون ۴۰ سال است که تحریم ها بر ملت ایران وارد شده است، اظهار کرد: با تمام تحریم هایی که دشمن بر ایران وارد کرده است هیچ گاه با کمبود و بحران مواجه نشدیم و توانستیم در عرصه های مختلف پیروز و سربلند باشیم.

وی افزود: همه دشمنان بدانند که ایران سختی هایی چون دفاع مقدس و انقلاب را پشت سر گذاشته است و تحریم ها نمی تواند مردم را از پای در آورد.

فرمانده نیروی دریایی کشور گفت: به برکت انقلاب اسلامی ایران توانسته در حوزه دریایی یک کشور پیشرفته شناخته شود. زمانی که بازی دزدهای دریایی را آغاز کردند نیروی دریایی ایران توانست طی ۱۰ سال گذشته ۵۷ ناوگروه را به دریا ها اعزام کند که بخشی از آن ها فرزندان استان گلستان هستند.

وی یادآور شد: دشمنان ایران بدانند اگر در زمانی کشور برای تهیه سیم خاردار دست خود را دراز می کرد امروز توانسته به موفقیت های بسیار بزرگی دست یابد.

وی از رونمایی یک ناو شکن تمام ایرانی طی هفته آینده خبر داد و گفت: در آینده نزدیک علاوه بر ناو شکن زیر دریایی پیشرفته تمام بومی و مجهز به تجهیزات روز دنیا را رو نمایی خواهیم کرد که تمام دشمنان ایران غافلگیر خواهند شد.