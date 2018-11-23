شکوه و عظمت ایران در ذیل فرهنگ شهادت طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی، ظهر جمعه در نشست تخصصی و پرسش و پاسخ با موضوع شکوه ایران اسلامی و افول آمریکا که در سالن رشد دانشگاه گلستان برگزار شد، اظهار کرد: بسیج نهالی نوپا بود و امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است.

وی افزود: در سی و نهمین سالگرد هفته بسیج تجلی عملی در سنگر علم و دین را به نظاره نشستیم و امروز بسیجیان دانشگاهی باید بیش از هر زمان دیگری به بصیرت افزایی توجه کنند تا دچار انحراف نشود.

کریمی قدوسی با بیان این که درخت تنومند انقلاب اسلامی با روحیه بسیجی به این جایگاه رسیده است، تصریح کرد: تحولات و موفقیت هایی را که در منطقه شاهد هستیم و آن چیزی که در عرصه داخلی و بین‎المللی اتفاق می افتد نشان از تجلی وعده خدا و بشارت امام راحل و رهبری است.

وی با اشاره به سخن امام راحل که فرمودند من با اطمینان می‎گویم «اسلام ابرقدرت‎ها را به خاک مذلت خواهد کشاند»، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب هم همواره به این نکته تأکید دارند و همیشه بشارت تمدن نوین ایرانی- اسلامی و آینده درخشان را به مردم دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه گفت: برای رسیدن به بشارت وعده داده شده هدف‎گذاری راهبردی از قبل شروع شده و باید توسط مسئولان پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شکوه و عظمت ایران در ذیل فرهنگ ایثار و شهادت‎طلبی است که سبب عزت مردم و کشور ما شده است.

کریمی ‎قدوسی ادامه داد: عده‎ای در خارج و یا حتی داخل کشور در پی حذف این فرهنگ هستند اما نتوانسته اند تاکنون موفق شوند.

وی بیان کرد: اتحادیه جماهیر اسلامی با حضور ایران، عراق، سوریه، لبنان و یمن شکل گرفته و ۸۰ درصد راه را رفته ایم و ۲۰ قدم دیگر مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که در این چهار دهه صدای مسئولان بلندتر از مردم بوده، افزود: موضع نمایندگان مجلس در شان و جایگاهی که قرار گرفتند باید با دیگران متفاوت باشد و این تفاوت براساس شفافیت و انقلابی‌گری است.

وی در خصوص FATF‌ گفت: تمام ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه وارد است و اگر صحن مجلس شورای اسلامی به این ایرادات رای دهد به اسناد تاریخی می‌پیوندد و تمام می‌شود و اگر مجلس در صحن به ایرادها رای ندهد لایحه به مجمع تشخیص می‌رود.