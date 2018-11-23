جواد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه زیربنایی و عمرانی لازمه پیشرفت شهرستان بشاگرد است و باید به این موضوع توجه جدی شود گفت: بشاگرد بعد از گذشت سالها از شهرستان شدن هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته وجزء مناطق کم برخوردار محسوب می شود که از محرومیت جدی در بسیاری از حوزه ها رنج می برد.

اکبرزاده بیان داشت: روستاهای بشاگرد در ماههای گذشته با بحران جدی بی آبی مواجه بود و روستائیان را با مشکلات فراوانی مواجه کرد تا آبرسانی به آنها با تانکر صورت گیرد.

رئیس شورای بخش گوهران بشاگرد عنوان کرد: مدیران و شوراهای بخش و شهرستان بحران بی آبی را با جدیت هرچه تمام تر پیگیری می کردند تا بتوانند این بحران را با همکاری مسئولان و شرکت های آبفای شهری و روستایی پشت سر بگذرانند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم با کمبود آب شرب و ناسالم و غیربهداشتی مواجه بودند با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم این بحران را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به وعده های برخی از مدیران دولتی و نهادها و سازمان ها برای کمک به مردم بشاگرد برای گذراندن این بحران گفت: مردم شهرستان و روستا های بشاگرد از مدیران آبفای شهری و روستای انتظار داشتند تا مشکل آبرسانی به روستاها و شهرها را با سرعت بیشتری انجام دهند اما وعده های آنها در مقابل اقدام و عمل بر روی زمین ماند.

اکبرزاده با اشاره به حضور تولیت آستان قدس رضوی در جمع مردم بشاگرد در آن شرایط بحرانی و اقدام خیرخواهانه این مسئول برای کمک به مردم بشاگرد بیان داشت: مردم بشاگرد از حضور این مسئول در شهرستان در آن شرایط بحرانی و وجود مشکلاتی در حوزه آب بشاگرد و توجه به درخواست های مردم برای کمک به آبرسانی به روستائیان وعده اهدای دو دستگاه تانکر را به آنها داد که سبب خوشحالی و رضایت مردم شد.

رئیس شورای بخش گوهران بشاگرد تصریح کرد: اهدای دو دستگاه تانکر در آن شرایط به بشاگرد خدمتی بزرگ از سوی تولیت آستان قدس رضوی بود، اما به لحاظ تشدید بحران در روستاها این کار برای طی روال اداری جهت واگذاری به درازا طول کشید که به یک مطالبه از سوی شوراهای بخش و شهرستان و مردم تبدیل شد.

اکبرزاده ضمن تشکر و قدردانی از تولیت استان قدس رضوی نسبت به واگذاری این دو دستگاه تانکر اهدایی به شهرستان بشاگرد گفت: مسئولان و دستگاه های دولتی اگر قصد خدمت و کمک به مردم و ادارات در شهرستان بشاگرد را دارند با اهدا و واگذاری خودروهای مستعمل مردم این شهرستان را تحقیر نکنند و بشاگرد را مانند سایر شهرستانهایی که به آنها کمک می شود نسبت به خدمات رسانی در برنامه های خود قرار دهند.

رئیس شورای بخش گوهران بشاگرد عنوان کرد: آبرسانی و اصلاح و ایجاد راههای امن و اشتغال سه معضل مهم در شهرستان هستند که نیازمند توجه دولت و مسئولان دارد تا زمینه توسعه شهرستان بشاگرد را فراهم کند.