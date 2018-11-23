نتانیاهو به زودی به بحرین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر نخست وزیری اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» به زودی عازم بحرین می شود.

در همین رابطه چند روز قبل اعلام شده بود که تماس‌ها و گفتگوهایی به منظور فراهم کردن مقدمات سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به یک کشور عربی دیگر که روابط دیپلماتیک هم با این رژیم ندارد، انجام شده است.

بر اساس این گزارش، منبع مذکور اشاره کرد که «مئیر بن شاباک» رئیس شورای امنیت قومی رژیم صهیونیستی اکنون به طور مخفیانه به این کشور سفر کرده است تا مقدمات سفر نتانیاهو را فراهم کند. البته فعلا از این کشور نامی برده نشده است.

دفتر نتانیاهو تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده است اما نتانیاهو روز گذشته در جلسه کمیته امنیت و امور خارجی کنیست اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند به زودی تحولاتی غافلگیر کننده در روابط با برخی کشورهای عربی صورت گیرد.