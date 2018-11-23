بارش باران در برخی محورهای کشور/ ترافیک روان است

سرهنگ نادر رحمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران در برخی از محورهای کشور اظهار کرد: شاهد بارش باران در اکثر محورهای استان خوزستان، محور خرم آباد-اندیمشک، پل دختر-اندیمشک در استان لرستان، نقده-میاندوآب-سردشت در آذربایجان غربی، آذرشهر-عجب شیر، مراغه-هشترود، صوفیان-مرند، شبستر-تسوج در آذربایجان شرقی و ایلام-دره شهر و دهلران-اندیمشک در استان ایلام هستیم.
به گفته وی، پیش بینی میشود شرایط محیطی در روزهای آینده در محورهای استان خوزستان، ایلام و لرستان بارانی بوده و حجم بارشها احتمالا به اندازهای خواهد بود که سطح محورها دچار آبگرفتگی شود، بنابراین به رانندگان توصیه میشود که قبل از آغاز سفر حتما با تماس با شماره تلفنهای ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ از وضعیت راهها مطلع شوند.
رحمانی افزود: به رانندگان توصیه میشود که از تردد در کنار مسیلها و محلهای آبگرفتگی خودداری کنند و با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته رانندگان توصیههای ایمنی را به ویژه در محورهای کوهستانی رعایت کنند.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی راههای کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای کشور روان گزارش میشود.
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