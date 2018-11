معرفی داوران ۲ بخش از جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، در این دوره از جشنواره فیلم «مقاومت» در بخش‌های مسابقه بین‌الملل اعم از داوری فیلم‌های سینمایی و مستند و بخش عماد مغنیه ۸ داور خارجی از کشورهای ونزوئلا، شیلی، آمریکا، آرژانتین، تانزانیا، بنگلادش، تونس و لبنان در ترکیب هیات‌های داوری حضور دارند.

داوران خارجی مسابقه بین‌الملل پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» به این ترتیب معرفی شدند.

بخش سینمایی

مارتین ریچارد مهاندو از تانزانیا: مدیر جشنواره بین المللی فیلم زنگبار محقق دانشگاه رسانه و ارتباطات مرداک استرالیا، رودریگو هرنان ویلا از آرژانتین، تهیه کننده و کارگردان سینما که بیشتر برای فیلم های The Last Man (۲۰۱۸)و Boca Juniors Confidential(۲۰۱۸) شناخته می‌شود. وی بیشتر کارگردان فیلم‌های مستند بوده اما فیلم‌های سینمایی نیز مانند فیلم The Last Man در کارنامه وی وجود دارد، غلام ربانی بیپلب از بنگلادش، نویسنده و کارگردان سینما، بنیانگذار و مدیر جشنواره فیلم بنگلادش و همچنین دبیر F.I.C.C.

بخش مستند

لویس کاسترو از ونزوئلا، مستندساز و تهیه کننده انگلیسی- ونزوئلایی. بیشتر کارهای او ضد اسراییلی و استعماری است و برای پخش تلویزیونی تولید شده‌اند. وی برای ساخت مستند چاوز از جشنواره فیلم هاوانا در سال ۲۰۱۳ نشان افتخار دریافت کرده است. آثار او از اکثر تلویزیون های ضد امپریالیست پخش شده‌اند، فدریکو تامس بوتو از شیلی، دبیر جشنواره فرهنگی BAJ VALPARAÍSO است. او همچنین فیلمساز و استاد دانشگاه در منطقه Valparaíso کشور شیلی است که عمدتا در مقاطع تحصیلات تکمیلی تدریس می‌کند. وی از برگزارکنندگان جشنواره بین‌المللی فیلم Viña del Mar نیز بوده و داراری تفکرات ضد استعماری است، جان هنری جیانویتو از آمریکا که فیلمساز، مربی و منتقد است و فیلم‌های سینمایی «آدرس ناشناخته» و «گل درد» را ساخته است.

بخش عماد مغنیه

کوثر بشراوی از تونس، مجری شبکه الجزیره، ام بی سی و العربیه و همچنین نویسنده، شاعر و مورخ است. علی ظاهر از لبنان از دیگر داور ان بخش عماد مغنیه است.

معرفی داوران فیلم‌های مستند مسابقه ملی جشنواره «مقاومت»

داوران بخش فیلم‌های مستند مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «مقاومت» معرفی شدند.

هیات داوران این بخش به این ترتیب هستند:

حبیب احمدزاده، شهاب اسفندیاری، رضا برجی، سلیم غفوری، بیژن نوباوه وطن.

در این بخش ۶۲ اثر مستند با یکدیگر رقابت خواهند داشت.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۵ تا ۹ آذر ماه جاری به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.