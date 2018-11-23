به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدحسینیان در نخستین نماز جمعه آذرماه دامغان به میزبانی مصلای این شهر، بابیان اینکه بسیج برای دشمنان ما بیم آفرین است، بیان کرد: قدرت و عزت امروز ما به برکت وجود بسیج است چراکه معتقدیم بسیج بازوی توانمند انقلاب، نظام و ولایتفقیه محسوب میشود.
وی بابیان اینکه خوشبختانه امروز در دامغان ۱۸ قشر بسیج فعالیت دارند که ۳۰ هزار نفر در آنها عضو هستند، افزود: بسیجیان ما باید در راستای تقویت نظام و دستاوردهای آن تلاش کنند.
نباید دنبال سهمخواهی بود
امامجمعه دامغان بابیان اینکه بسیجیان ما در دوران هشت سال دفاع مقدس و با نیت خدایی حضوری پررنگ در جبهههای حق علیه باطل داشتند، اظهار داشت: بسیجیان ما باید ولایتمدار باشند و بکوشند تا بهوسیله مدیریت جهادی به گستره بسیج، عمق ببخشند.
حسینیان در ادامه به شانزدهم ربیعالاول سالروز اقامه نماز جمعه توسط پیامبر(ص) اشاره داشت و افزود: نماز جمعه آئینی سیاسی عبادی همراه با معنویت است که در آن وحدت و همدلی شکل میگیرد تا ما از آن بهمثابه کانون محبت یاد کنیم.
وی ضمن گرامی داشت هفته وحدت و بابیان اینکه همه باید از معتقدان و پایبندان به وحدت اسلامی باشیم و از سخنان اختلاف افکن پرهیز کنیم، گفت: برخی اوقات سهم خواهیها موجب فراهم شدن زمینه اختلاف میشود که باید از آن دوری کرد از سوی دیگر باید گفت برخی بیبصیرتها در جامعه اختلاف ایجاد میکنند که این امر به وحدت ضربه میزند.
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